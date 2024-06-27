東張西望｜郭秀雲辦公室門口收海龜 主人留下信件稱無法給予更好空間

郭秀雲日前透過《東張西望》表示日前她的環保組織辦公室門外收到一隻名叫「太郎」的瀕危物種綠海龜，片段見到兩名男子於6月24日把一個黑膠袋包住的大膠箱，連同一袋物資以及「太郎」的BB照及一封信推到辦公室門外。郭秀雲形容事件是很神奇，並透露當時同事去洗手間時發現門外竟然有人棄養綠海龜。

飼養 海龜是非法

片段見到太郎身處在大膠箱內，活動空間狹窄，並不時探出頭。郭秀雲讀出信中內容，「基本上佢話養咗七年，喺網上買咗隻海龜，幫佢改咗個名叫太郎，而家太郎太大隻，佢哋覺得唔可以俾到好嘅空間海龜繼續生存落去，同埋覺得將海龜放去大海，佢唔識搵食，於是搵我哋。」同時對方更放低一袋鹽及海草。

郭秀雲指飼養海龜是非法的，所以對方放低之後便消失。她說︰「海龜係一級受保養動物，唔可以就咁拎嚟養，一隻人工養咗7年嘅海龜，唔敢肯定乜嘢環境下長大，但肯定香港一般屋企，就算你有泳池，唔會大得去邊，但呢啲係可以遷徙嘅動物，咁嘅環境長大嘅海龜係咪可以放去大海呢？每一個專家都話千祈唔好，因為佢唔會識得搵食。」