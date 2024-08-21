東張西望｜長洲中學疑出現校園欺凌 校方多番否認引起熱話

TVB綜合資訊節目《東張西望》一向報道娛樂圈最新動態及緊貼追蹤社會大事，所揭發嘅時事、社會及民生問題引起關注。近日，《東張西望》報道長洲「虐兒欺凌羅生門」，有關15歲男童疑被虐打牽扯出校園欺凌事件，連日來引起社會極大迴響。主持李旻芳負責呢次專題，連同攝製隊分別於攝影廠及到訪家長屋企和學校訪問，其表現獲網民大讚。

《東張西望》報導一名15歲男童被指遭父親虐打嘅風波，長洲一所中學學校社工申請保護兒童令，不過該男童與其父母劉生劉太都否認曾「虐兒」，從而牽扯出校園欺凌事件。學校多番否認曾發生欺凌事件，但透過劉生劉太訪問、同校家長、學生爆料，同校家長指自己嘅女兒亦成為同一群同學欺凌嘅受害者，女兒被同學跟隨回家，令佢非常驚慌；另外，亦有該校學生表示對欺凌事件略知一二，認為有一班初中同學「比較曳」，加上攝製隊於採訪期間拍下該校學生於街上進行推撞嘅疑似欺凌行為，劉生劉太以及女兒一眼就認出該推人嘅學生就係向囝囝收取「陀地」的同學。

李旻芳被網民讚問題入肉

唔少網民激讚主持李旻芳採訪表現專業，會引導性問問題，問題問得夠晒入肉，有幾次都問到副校長唔識得反應：「女主持問得好好」、「口窒室副校，被主持直接問有無欺凌，居然deadair，最後要扮有野做收線，笑死人」、「妳問到個校長唔識答，唔敢答」、「俾主持問到佢口疾疾添」、「李旻芳好可爱」、「個女主持人真係一流！問得好」等等。

37歲李旻芳曾報名參加《2012年度香港小姐競選》，參加2013年TVB藝員訓練班入行，兩年後獲安排主持《東張西望》，由外景主持做到兼任廠景主持，主持功力深厚及豐滿身形都得到網民關注，被封為「東張咪神」。李旻芳於2019年與拍拖六年嘅訓練班同屆同學黃耀英結婚，成為幸福人妻。而去年，李旻芳採訪元嶺村居民過路費期間被幾位大漢出言恐嚇兼用手扯住攝影機，李旻芳表現淡定並安撫其發惡男子，雖然事後話其實自己驚到手都震埋，但好多網民大讚佢夠勇兼正義。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈