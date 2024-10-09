東張西望︱阿伯激短褲跑步險露「八月十五」仲全裸曬太陽　網民反應兩極

TVB資訊節目《東張西望》以報道社會時事及民生議題正評滿滿，不過最新一集有關一對夫妻投訴一位阿伯著條激短嘅褲喺球場跑步，差少少露晒成個「八月十五」，而網民就對該報道反應兩極，雖然有網民大讚區永權旁白生鬼、感謝主持魏柏豪及攝影師落力採訪，不過亦有網民認為報道過份及手法低端等等。

阿伯著條激短褲跑球場事件

喺最新一集《東張西望》中，節目組報道一位阿伯著條激短嘅褲喺球場跑嘅事件，李鄭屋邨街坊文先生喺接受電話訪問指同老婆一星期都有兩至三前往球場做運動。期間經常見到一個阿伯跑步，佢除咗脫去上衣之外，佢仲將條短褲褲腳越摺越高，同時又將褲腰拉下，差少少露晒成個「八月十五」，所以文先生就形容短褲比3角褲還要低同埋其太太唔敢直視。另外，佢仲話球場好近學校，所以有唔少學生會經過呢個地方。

於是《東張西望》攝製隊就前往現場，並成功搵到該名阿伯，佢喺炎熱嘅天氣下跑步，而佢嘅裝束就正正好似文先生嘅形容。跑完步之後，阿伯去咗李屋花園一處較隱蔽嘅角落，然後就除晒所有衫褲，公然全裸曬太陽。

《東張》派出女同事扮經過，而阿伯就即刻拎起件衫遮住重要部位，女同事質問阿伯點解唔著衫，呢個公園好多人行，而阿伯就話「有人嚟我著返」；之後女同事再話佢咁樣係犯法，阿伯喺女同事離開後便著衫離開。之後，《東張》再派出主持魏柏豪去追訪阿伯，期間阿伯未有回應，並急急腳跑出走，經過幾番逃避追訪，阿伯最終成功逃離現場。