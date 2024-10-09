東張西望︱阿伯激短褲跑步險露「八月十五」仲全裸曬太陽　網民反應兩極

TVB資訊節目《東張西望》以報道社會時事及民生議題正評滿滿，不過最新一集有關一對夫妻投訴一位阿伯著條激短嘅褲喺球場跑步，差少少露晒成個「八月十五」，而網民就對該報道反應兩極，雖然有網民大讚區永權旁白生鬼、感謝主持魏柏豪及攝影師落力採訪，不過亦有網民認為報道過份及手法低端等等。
阿伯著條激短褲跑球場事件
喺最新一集《東張西望》中，節目組報道一位阿伯著條激短嘅褲喺球場跑嘅事件，李鄭屋邨街坊文先生喺接受電話訪問指同老婆一星期都有兩至三前往球場做運動。期間經常見到一個阿伯跑步，佢除咗脫去上衣之外，佢仲將條短褲褲腳越摺越高，同時又將褲腰拉下，差少少露晒成個「八月十五」，所以文先生就形容短褲比3角褲還要低同埋其太太唔敢直視。另外，佢仲話球場好近學校，所以有唔少學生會經過呢個地方。
於是《東張西望》攝製隊就前往現場，並成功搵到該名阿伯，佢喺炎熱嘅天氣下跑步，而佢嘅裝束就正正好似文先生嘅形容。跑完步之後，阿伯去咗李屋花園一處較隱蔽嘅角落，然後就除晒所有衫褲，公然全裸曬太陽。
《東張》派出女同事扮經過，而阿伯就即刻拎起件衫遮住重要部位，女同事質問阿伯點解唔著衫，呢個公園好多人行，而阿伯就話「有人嚟我著返」；之後女同事再話佢咁樣係犯法，阿伯喺女同事離開後便著衫離開。之後，《東張》再派出主持魏柏豪去追訪阿伯，期間阿伯未有回應，並急急腳跑出走，經過幾番逃避追訪，阿伯最終成功逃離現場。
節目出街後網民反應兩極
節目出街後，網民反應兩極，有人認為區永權旁白生鬼及大讚節目組，例如：
- 「比區永權嘅旁白笑死我，另外辛苦晒主持柏豪同埋攝影師嘅窮追猛問，好正」
- 「裸露了、了不起、懸崖勒下隻馬 有區永權旁白嘅片段特別好笑」
- 「俾個大LIKE 栢豪、兩個攝影師」
- 「謝謝東張西望所有工作人員辛勞付出，尤其外勤記者，感謝！」
- 「區永權配音好生鬼，好搞笑，唔睇畫面淨聽旁術都好正」
- 「東張主持好嘢， 追到佢慌。」
- 「來回耐力跑 比個Like 你柏豪」
- 「笑到標眼水」
- 「記者體力都幾好」
不過同時亦有網民認為節目組做多咗、過份及手法低端，留言話：
- 「恥笑人為樂，何必呢」
- 「多咗啦 東張」
- 「似羞辱人多過報導」
- 「東張今次做多左啦 係咪無野好播呀」
- 「我覺得東張咁追住伯伯訪問，好過份囉！」
- 「好低水準的新聞」
- 「女同事同男主持不斷去挑釁人仲令人反感。個阿叔係唔啱，但東張今次有少少過份」
- 「東張呢d報道手法唔係咁好 我覺得提一提就ok 唔洗落人地面到咁樣 個女人同個主持以為好好玩咁 不過tvb d手法本身都係低莊d」
- 「我覺得個男記者咁樣狂追來訪問，仲討厭過呀伯裸體曬太陽」
- 「主持人話完啊叔一次，啊叔都有走開，仲要咁樣窮追不捨訪問，超低質素，仲要係咁問人有咩睇法，想人答你咩好」
- 「其實阿叔都知衰，又無做出過份態度，記者想令阿叔接受訪問，其實可以試吓溫和D，用好D態度，個女記者正情兇個阿伯，兩個記者都渣到死！」及
- 採訪手法好低端，又為左博收視 有咩做唔出，好心啦 人地都無特證搔擾人就咪搞人啦，雖然佢裸體係唔啱，但咁影人放出街比大眾睇 又唔見等好啱囉」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈