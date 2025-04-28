東張西望 ｜黎寬怡採訪被打致手背瘀青 回應博流量批評：我不需要賣慘

TVB資訊節目《東張西望》經常報導本地各區的民生大小事，東張女神黎寬怡（貓仔）最近於採訪期間被人以掃把打致手部出現瘀青，她撰長文分享經歷與感受，既感激拍攝團隊對其的保護與信任，且提到有網民認為「製作組以衝突、被打博取流量密碼」的看法。

黎寬怡於IG寫下長文：

「的確，我是被掃把打了。

手背上的瘀青，我自己也是待第二天才留意到的。

痛，忍一忍可以過去；

瘀青，歇一歇也可以退去。

老實說，被打中了沒什麼好說。

至於風險，是實地採訪時沒可能完全避免掉的。

幸好這次對象拿的是掃把，算是比過往遇到的

枱上有菜刀、手持介刀或酒瓶，明顯更低風險。

我非常感激拍攝團隊對我的保護與信任。

在遇上危險的一刻，永遠以同伴安全為首，

同時仍能保持專業和冷靜的頭腦應對。

縱然，觀點與角度分歧得再誇張、

不管辯論得再激烈，

但仍願意在採訪前後，一起商討到底，

亦願意尊重和採納彼此的意見。

所以由被安排去做拍攝這個case，

到播出街前，曾為突如其來的狀況而多番更新。

事隔兩日，我決定出帖文，

除了想公開感謝前線同事們，

也是想問：為什麼有一部份的網民會覺得

「製作組以衝突、被打博取流量密碼」？

老實話，我們都不是被虐狂，

任誰都知道打工的用不著賭上命。

公司的收視是沒跟我們的薪水掛鉤！

先說被打的同事們，

每位回去還要在趕播出的情況下，

花時間幫自己、同伴一格一格打碼…

是嫌自己的工作不夠繁複嗎？

扛上受傷的風險，可以討甚麽？

討個受傷的疼痛感？

討個護理傷口的麻煩？

討個事後逐一交代的折騰？

還是討個捱打後患上舊患的無奈？

之前被根叔兒子推倒在地，

我的手腕意外受傷，但一直疏忽照顧，

結果就是到了今天提重物，手腕都會隱隱作痛。

也許有些人會認為我是博流量、博關注、博同情，

但是對我來說，沒什麼比我的健康更重要！

上年年底，先生向我求婚，送了我99枝藍玫瑰，

事前，他超細心地倒掉花束裏的所有水，減重。

但是我當雙手抱著這束玫瑰沒多久，

就開始感受到手腕的刺痛感，但我整晚不敢說…

只是偷偷把重點移到另一隻手上，

直到酸到難忍才換回兩隻手。

怕他們擔心，我不敢跟先生和家人說、

怕破壞氣氛，我不敢跟朋友說…

在甜蜜又感動的求婚晚，我也難忘私底下是熬着刺痛。

再說了，人類誰不善忘？

以新聞博關注的要有多傻才願意呀？

天天都有新聞，今日再明天都被瞬間忘掉吧！

要博關注，我又不是不知道流量密碼，

出出福利圖又簡單又快捷、

與粉絲多互動又親民又得民心…

我是要單真靠這種捱揍博上位，是要夠多笨呀？

而且我若是博同情的話，會不會顯得更可悲了？

每個人不需要去PUA別人，更不應該去/被PUA！

同情只屬短暫，絕對換不來真愛！

強扭的瓜不甜，不是全世界愛我的不打緊，

現在的我是被愛的、有安全感的，

生活也活得夠充實、夠踏實了，

我不需要賣慘裝可憐去換同情。

抱歉長文是有夠長了，

能讀到這裡的，只感慨您有多愛我啊🥹

也許這一篇帖子一出，會換來抨擊，

但我相信觀眾的眼睛是雪亮的，

虛偽做假的終會被他人看透。

我深信唯有真心真意待人處事的，

再難懂的人也會遇上多顆熾熱的真心。

而我，就只想讓真正在乎的您知道，

團隊中有不少同事用真心為每個case打拼，

以愛以耐性以專業的態度去接觸採訪對象🙏🏼

我們會一直堅守在專題上賣力的初衷與主旨！

…

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