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娛樂
2023-09-17 19:29:26

東方女神2023｜羅霖胡定欣王錦睿成最強評審 成都佳麗成雙料冠軍

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王錦睿(左三)與羅霖、胡定欣、周美鳳、莊思敏及何國鉦組成最強評審團。

東方女神2023》決賽暨慈善晚昨日(16)在灣仔舉行，大會主席王錦睿羅霖、胡定欣、周美鳳、莊思敏及何國鉦組成最強評審團，一致選出2號來自成都的佳麗梁詩琦成為冠軍，同時她更獲「最佳才藝」大獎，成為雙料冠軍來自青島的8號史璐瑤及來自成都的1號許瑋則分别成為亞軍及季軍得主5號哈爾濱佳麗周闊被獲頒「最上鏡小姐」，及身材澎湃的台灣佳麗江雨恩被在場嘉賓投票而成為「最具人氣」佳麗。

羅霖24歲選亞姐被嫌老

昨晚出席的還有孫佳君、王玉環、何艷娟、陳爽、莊韻澄、胡敏珊、鄭紹康等，穿上華麗晩裝出席，以切合昨晩「璀璨之夜」的大會主題。王錦睿談起冠軍梁詩琦時，大讚對方乖巧，在訓練期間不斷私信向她請教，令她留下深刻印象。評審之一的羅霖提起當年參選亞姐時是24歲，但就被人不少人笑她老，但認為選美最壬5要的是先信。她指每位佳麗都表現很好，但冠軍的梁詩琦在才藝表演環節，考口才的拍賣環節都表現出色。

胡定欣唔知黃智雯會否續約

同樣有選美經驗的胡定欣稱當年參加「第3屆CoverGirl選舉」並奪得冠軍，但自己不像好姊妹都是香港小姐出身，並稱當年因接受不到泳裝環節才選屆CoverGirl。問到知不知好姊妹黃智雯是否不再跟無綫續約，她表示不知道，就算是好姊妹也不會過問對方工作。

胡定欣表示未有過問好姊妹的工作。

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