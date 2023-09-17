東方女神2023｜羅霖胡定欣王錦睿成最強評審 成都佳麗成雙料冠軍

《東方女神2023》決賽暨慈善晚宴昨日(16日)在灣仔舉行，大會主席王錦睿與羅霖、胡定欣、周美鳳、莊思敏及何國鉦組成最強評審團，一致選出2號來自成都的佳麗梁詩琦成為冠軍，同時她更獲頒「最佳才藝」大獎，成為雙料冠軍。來自青島的8號史璐瑤及來自成都的1號許瑋則分别成為亞軍及季軍得主，5號哈爾濱佳麗周闊被獲頒「最上鏡小姐」，及身材澎湃的台灣佳麗江雨恩被在場嘉賓投票而成為「最具人氣」佳麗。

羅霖24歲選亞姐被嫌老 昨晚出席的還有孫佳君、王玉環、何艷娟、陳爽、莊韻澄、胡敏珊、鄭紹康等，穿上華麗晩裝出席，以切合昨晩「璀璨之夜」的大會主題。王錦睿談起冠軍梁詩琦時，大讚對方乖巧，在訓練期間不斷私信向她請教，令她留下深刻印象。評審之一的羅霖提起當年參選亞姐時是24歲，但就被人不少人笑她老，但認為選美最壬5要的是先信。她指每位佳麗都表現很好，但冠軍的梁詩琦在才藝表演環節，考口才的拍賣環節都表現出色。