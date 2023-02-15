東方昇上載合照惹哄動 39歲鄧麗欣完勝22歲Santis 網民：有氣質同冇氣質嘅分別

喺噚日（13日），東方昇聯同鄧麗欣（Stephy）、前YouTube頻道「FHProductionHK」幕前女主角陳濬樺（Santis Chan）及Gordon為「點滴是生命」前往柬埔寨拍攝節目，東方昇喺社交網站上載四人喺香港機場嘅合照。照片曝光後引起網民哄動，更有網民喺討論區以「Stephy完美處決/X打Santis」為題出PO，結果得到唔少網民和應，大讚39歲Stephy完勝22歲Santis。

網民大讚Stephy：有氣質同冇氣質嘅分別

東方昇喺噚日與Stephy、Santis及Gordon一同前往柬埔寨，為「點滴是生命」進行節目拍攝，喺出發前佢哋就喺機場影相留念，東方昇上載照片後，隨即引起網民哄動，唔少網民更將Stephy同Santis做比較。39歲嘅Stephy一臉素顏，著上輕便嘅牛仔服飾配上一頂cap帽，已經完勝22歲青春無敵嘅Santis，網民紛紛留言大讚Stephy，例如「冇星味嘅小妹妹」、「有氣質同冇氣質嘅分別」、「santis平時靠p圖」、「Stephy 求其影張相個pose都贏你九條街」、「一嚟已經係明星 二嚟嗰陣女人味同埋氣質都係比唔上」、「同Stephy差好多個level」、「明星 同 以為自己係明星嘅KOL 嘅分別」、「女人味既嘢P唔到出黎」、「stephy真係女神黎」及「Stephy愈黎愈正 相反santis 愈黎愈殘 明明睇ig 入面既相冇咁殘 點解咁大反差」等等。不過亦有網民認為Santis夠後生，Stephy已經有老態，留言話「Stephy老啦，睇下隻手就知，歲月不饒人」及「Santis贏喎」等等。