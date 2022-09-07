東方昇談赴英訪問移民港人感受 網民反應兩極

移民係香港近年嘅熱門話題，相信大家身邊總有朋友或者親戚已經移民或有計劃移民。最近毛記電視藝人東方昇（王嘉偉）接受混血肥仔嘅YouTube節目《返嚟再講》訪問，期間提及佢喺英國訪問移英港人，佢不停聽到對方大讚英國，佢認為對方係自我安慰。呢番言論隨即喺網上引起熱議，網民反應兩極。

東方昇上年前往英國拍攝節目《國家級任務》，期間訪問移民當地嘅「啱Channel」創辦人混血肥仔。相隔一年，混血肥仔除咗回港探親之外，仲順便拍攝《返嚟再講》，而以「英國的震撼教育」為題嘅第二集就搵嚟東方昇做嘉賓，期間東方昇就講到佢喺英國四出訪問移英港人，佢感覺到佢哋有質疑自己移民嘅選擇：「有啲香港人不斷同我講，講英國嘅生活有幾咁好，不斷講不斷講不斷講，其實我已經聽到有啲麻木咗，因為佢不停重複，我嗰刻嘅感覺係啲咩？佢講畀自己聽，佢firm緊個決定係啱，而唔係講畀我聽，其實佢心裡一定有少少質疑自己嘅選擇，但佢要話俾自己聽呢個決定係啱嘅！」

移民後不應與香港比較

之後，東方昇認為唔應該移民後同香港生活做比較，因為係冇意義嘅，並用愛情嚟咗比喻：「我會用返《圍爐取暖》咁講愛情，其實同你有兩個另一半，你同嗰個分咗手，跟住識咗一個新嘅，你無理由攞新同舊比較，係一個選擇嚟嘅，選擇咗會有好嘅地方，有唔好嘅地方，但係而家你冇辦法，嗰個唔要你，你要離開，咁你冇得比較，新嗰個有佢嘅好，咁你就要全心全意去愛新嗰個囉！」

網民：東方昇好認真咁串移民

節目出街後，唔少網民紛紛留言大讚節目高質，例如「講真，呢幾年東方昇真係帶俾觀眾苦中一點甜」、「你哋兩個真係好有性格，又有諗法，繼續加油」、「好有共鳴嘅傾談，多謝肥仔方昇，大家加油」及「東方昇真係好正！高質又有腦！」等等。同時亦有網民喺討論區以「東方昇好認真咁串移民X」 為題開PO，結果唔少網民紛紛留言力撐東方昇「佢覺得人地話英國好係同自己講唔X係幻想出黎？」、「唔覺佢串喎真心」、「feel到東方昇直頭燥底」、「佢講嘅係事實 但唔係寸 而係講個現實幾可悲 移民與留低 沒有誰被誰清高 垃圾曲解低級引戰」、「似有閱讀理解障礙 東方昇講緊個part 係眼泛淚光 講句野都有哭腔 佢似想講 有啲人被逼移民 雖然本身好鍾意香港 但都因為移民既決定 要不斷講外國有幾好有幾好黎說服自己」、「其實佢講得幾中肯 都無話串留港定移英」及「到底有幾多人有睇過條片先俾comment 東方昇根本無寸人 樓主個標題誤導成份頗高 懷疑係引戰po」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載