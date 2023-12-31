東港城除夕騷︱支嚳儀預告明年出首支新單曲 魏嘉信身兼三職化身時間管理大師

《中年好聲音1》(《中1》)支嚳儀(Venus)、魏嘉信等，今日晚上出席將軍澳東港城《Christmas Music All Around》「中年好聲音」系列唱爆聖誕除夕騷，兩人在現場除即席獻唱多首金曲，又首度同台合唱《今天你要嫁給我》、《梁山伯與茱麗葉》，與fans度過一個難忘除夕夜外，兩人有透露明年的工作方向。

夢幻一年 歌手之旅 自言今年音樂事業大豐收的Venus，形容2023年好像坐上了火箭，事業一切加速，解鎖多項成就，「年頭肥媽前輩已經邀請我哋一班《中1》參賽者，在紅館表演兩晚，有好多人等幾十年，都冇這個機會，所以非常感恩。」正式入行只有半年的Venus，已獲TVB安排主持多個節目，因此有機會提名今年台慶「飛躍飛躍女藝人獎」，她說：「老公笑我真係飛躍進步女藝人，前一年仲係師奶，响屋企湊仔、管理烘焙店生意，冇諗過會响螢幕前見到妳。」

Venus唱了兩曲外語歌《Close to You》與《Fly me to the moon》，令現場獲如變了紐約時代廣場的跨年活動。

嘉信則指，自己還沉醉過去一年，他說：「以為參加完比賽，可以停止安份守己。但原來追夢係唔會停止，當你完成一個夢想，會好想挑戰另一個，時刻都想一直追落去。」自言目標很多的嘉信，很珍惜每次表演的機會，「過去一年感覺非常夢幻，現在希望每次演出都可以做得更好，因為每次唱歌之後睇返，都覺得自己有好多嘢要改進。」 身兼律師、爸爸、歌手身份的嘉信，自言非常享受現在的狀態，「今年學識咗做時間管理大師，雖然沒有一刻空閒，但非常享受現在每一項工作。」他稱雖然工作繁忙又要練歌和表演，但子女和太太沒有怨言，「今年學會甚麼是quality time，更加注重同太太子女相處的時間同質量，感佢哋嘅支持，雖然工作繁忙，不過會努力平衡。」

Venus 3 月到加拿大舉行 fans meeting 說到未年展望，Venus與嘉信正為自己的個人單曲做准備，嘉信稱：「每一位《中1》參賽者都想有自己嘅歌，呢個係由細到大嘅夢想。想有一首代表到自己嘅歌，講自已嘅的故事，唔一定要自己作曲填詞，但希望可以自己策劃首歌所講內容或者曲風。」Venus則說：「2024年目標有兩個，一個就是加拿大烘焙學校開幕，另一個就是會出新歌，歌曲內容會係講事業女性的做人一態度，現代女性面對家庭，又要兼顧事業，當中很多難處，希望我呢首歌，可以俾到力量香港嘅事業女性、在職媽咪。」Venus新歌已經錄好，現正籌備拍攝MV，並將於明年3、4月到加拿大為主持烘焙學校分店開張幕，順度與多倫多的fans見面；嘉信亦為新歌做最後的準備，包括揀歌及與填詞人商討方向。