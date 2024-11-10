東港城︱江𤒹生於「甜蜜冰之國」與運動員滑冰 ROVER希晉首以歌手身份公開獻唱

活動由香港花式滑冰運動員鄺曉晴(Rachelle)表演花式溜冰開場，曾因為拍攝劇集《冰上火花》的AK，突然登場以帥氣姿態加入滑冰表演，讓fans們驚喜不已，他說：「自己唔打得都睇得，拍攝溜冰主題劇集《冰上火花》期間，跟專業導師進行地獄式訓練，先得以係劇集呈現出最精彩的表現。」

MIRROR成員Anson Kong(江𤒹生，AK)以及新生代人氣樂隊ROVER的王希晉(希晉)，今日現身東港城與Sanrio舉辦的 My Sweet Piano「甜蜜冰之國」，率先體驗全港首個環保溜冰場，希晉更於粉色冰雪天地高歌，全場歌迷都給他美妙歌聲所俘虜。

AK指，「甜蜜冰之國」佔地近2,000平方尺，採用瑞士尖端零能耗生態環保技術，滑起上來樂趣與真冰無異，最重要一點就是環保。談到接受滑冰訓練時的挑戰，他說：「自己算是未學行先學走，因為拍攝時需要打冰上曲棍球，除了要學平衡力，還要學習技巧和姿勢。」他讚揚運動員Rachelle艱苦訓練，呼籲大家支持香港的運動員。對於東港城此次聖誕主題活動，AK興奮表示，「溜冰大人小孩都能享受動，鼓勵大家來此體驗滑冰的樂趣。」

首次以歌手身份參加商場活動的希晉稱，「記得上年5月《全民造星V》100強記者會，就是在東港城舉行，一年半時間，不單經歷比賽，樂隊 ROVER 出道，然後今日再回到東港城以歌手身份唱歌，好珍惜每次為歌迷唱歌的機會，希望會有多些演出，送如一路支持我的粉絲。」之後他連唱3首歌曲，包括個人創作的新歌《Wish you fine》、ROVER的最新派台歌《男孩子不要流淚》，以及翻唱保錡的《跑吧小丑》，讓fans們大呼過癮。

活動中，AK和希晉與現場觀眾進行互動遊戲，希晉說：「我的粉紅色衫與冰雪樂園好襯，是否應該先贏一分。」愛惜師弟的AK，大方先讓一分給希晉。玩默契遊戲時，掀起全場高潮，並在遊戲結束後，兩人為fans送上聖誕禮物。

至於聖誕即將來臨，問他們假期有何計劃，AK透露：「應該有工作在身，希望能抽時間與家人和朋友共度聖誕。」而希晉則表示：「好想外遊過白色聖誕，來獲取創作靈感。」

在活動尾聲，AK和希晉又與觀眾合照，記錄下這難忘的瞬間，為這次《東港城 X My Sweet Piano 甜蜜冰之國》活動揭幕，帶來甜蜜祝福，與冬日浪漫氛圍。