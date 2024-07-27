東港城《躍動巴黎》派對 胡鴻鈞 任暟晴向運動員偷師 鍾柔美 劉詠彤 冼靖峰 孫漢霖為港隊打氣

巴黎奧運奧運今日凌晨正式開幕，東港城(EAST POINT CITY)特別舉行《運動狂熱．躍動巴黎》打氣派對，邀請到前劍撃隊大師兄張小倫、港隊羽毛球女神吳芷柔、歌手胡鴻鈞、任暟晴、鍾柔美、冼靖峰、孫漢霖和劉詠彤等到場，為香港奧運代表隊集氣加油，眾人席上分享觀賞奧運的心得外，又與現場觀眾玩遊戲及獻唱首本名曲。
派對上來自「SDM爵士芭蕾舞學院」的小dancer，台上表演NewJeans的K-Pop舞蹈及啦啦舞，炒熱全場氣氛，隨後所有嘉賓上台與全場觀眾打招呼。適逢今屆奧運於巴黎舉行，眾人談及自己對巴黎的印象，當中冼靖峰說：「好鍾意巴黎嘅慢活氣氛，好想退休後去當地生活。」胡鴻鈞非常賣口乖稱，「東港城奧運主題布置，已經充滿法式風情，食買玩都可以係到度過。」
身穿法國國旗色的鍾柔美就指：「東港城奧運主題布置，有好多奧運特色場境，令遊人好似置身巴黎，打卡一流。」孫漢霖附和道：「個個布置都好啱打卡，因為夠晒colourful。」眾人又在席上隔空呼籲港隊運動員盡量放鬆、享受比賽。
「大師兄」張小倫教授劍撃
8位嘉賓為了緩和緊張氣氛，分成張小倫隊和吳芷柔隊，進行「大電視」比賽，競猜多個奧運項目，競猜動作如韻律泳、摔角、霹靂舞等，最終以吳芷柔隊以2分19秒完成遊戲，贏得比賽。經過一輪輕鬆遊戲後，張小倫和吳芷柔，與觀眾分享最初接觸劍擊和羽毛球，以至決心成為全職運動員的契機。提到有港隊運動員參戰今年奧運，兩位均表示：「明白一定會有壓力，如何調整心態是非常重要，香港隊友們具備實力，所以對他們充滿信心。」
遊戲環節中，張小倫更化身劍擊教練，親自指導吳芷柔、胡鴻鈞與任暟晴劍擊技巧，分別有進攻系、防守系和轉移反擊動作，「學生」們都打得似模似樣，並大讚胡鴻鈞劍擊技巧好有天份。6位歌手逐一上台表演，獻唱Ava Max《Kings and Queens》及《讓一切隨風》的劉詠彤，就用歌曲勉勵運動員，「希望大家比賽時唔好咁緊張，贏輸都好似首歌咁，讓一切隨風。」
與吳芷柔搓羽毛球
之後任暟晴、胡鴻鈞夥拍現場觀眾，鬥用器皿接最多羽毛球，勝出者獲得與「羽毛球女神」吳芷柔一起搓波，而這珍貴機會由胡鴻鈞贏得，他與吳芷柔打羽毛球時，兩人連搓逾40球，羽毛球才落地。另一邊廂，鍾柔美與劉詠彤組成女子組、冼靖峰和孫漢霖則組成男子組啦啦隊「比舞」，4人手持啦啦球大跳活力啦啦舞，以舞蹈和笑容隔空向港隊代表送上力量。
派對尾聲，鍾柔美、冼靖峰及任暟晴等，接連為台下觀眾唱出多首歌曲，《星夢2》冠軍任暟晴，被主持問到如有奧運通行證，最想欣賞邊場賽事，她說：「今年好多比賽在法國有名的古蹟上進行，自己最想去凡爾賽宮睇馬術競賽。」而6位歌手獻唱完畢後，他們祝願港隊在巴黎奧運全力發揮，凱旋而歸。而開幕打氣派對在歡快氣氛下圓滿結束。