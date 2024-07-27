東港城《躍動巴黎》派對 胡鴻鈞 任暟晴向運動員偷師 鍾柔美 劉詠彤 冼靖峰 孫漢霖為港隊打氣

巴黎奧運奧運今日凌晨正式開幕，東港城(EAST POINT CITY)特別舉行《運動狂熱．躍動巴黎》打氣派對，邀請到前劍撃隊大師兄張小倫、港隊羽毛球女神吳芷柔、歌手胡鴻鈞、任暟晴、鍾柔美、冼靖峰、孫漢霖和劉詠彤等到場，為香港奧運代表隊集氣加油，眾人席上分享觀賞奧運的心得外，又與現場觀眾玩遊戲及獻唱首本名曲。

派對上來自「SDM爵士芭蕾舞學院」的小dancer，台上表演NewJeans的K-Pop舞蹈及啦啦舞，炒熱全場氣氛，隨後所有嘉賓上台與全場觀眾打招呼。適逢今屆奧運於巴黎舉行，眾人談及自己對巴黎的印象，當中冼靖峰說：「好鍾意巴黎嘅慢活氣氛，好想退休後去當地生活。」胡鴻鈞非常賣口乖稱，「東港城奧運主題布置，已經充滿法式風情，食買玩都可以係到度過。」

身穿法國國旗色的鍾柔美就指：「東港城奧運主題布置，有好多奧運特色場境，令遊人好似置身巴黎，打卡一流。」孫漢霖附和道：「個個布置都好啱打卡，因為夠晒colourful。」眾人又在席上隔空呼籲港隊運動員盡量放鬆、享受比賽。