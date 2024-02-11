熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-11 19:45:00

東港城｜Avantgardey狂熱舞步登陸將軍澳　與Fans熱情互動　齊舞迎接龍年

分享：
Avantgardey 特別為東港城演出，新篇一段賀年舞步。(羅錦雄攝)

Avantgardey 特別為東港城演出，新篇一段賀年舞步。(羅錦雄攝)

日本大阪人氣女子舞蹈團體Avantgardey新春期間到港，先在大年初一出席花車巡遊，又於今天年初二空降將軍澳東港城，出席《群英齊舞賀龍年活動》，與香港fans見面之餘，即席大跳多段瘋魔全球的舞步，期間又與東港城的fans熱情互動，之後更為逾40位幸運顧客及fans近距離接觸，送上簽滿16人名字的海報作留念。

在現場跳了兩次YOASOBI的《Idol》舞蹈。(羅錦雄攝) Avantgardey表示最想到山頂觀看香港的夜景。(羅錦雄攝)

Avantgardey先在活動裡帶來兩段精彩舞蹈，包括ABBA的《Money, Money, Money》，令現場充滿一片活力和歡樂氛圍。她們在表演渡邊真知子1978年的《かもめが翔んだ(徐少鳳《海鷗飛翔》原作)前，還教導現場觀眾舞蹈steponetwothreefour之聲在現場不斷響遍，表演時觀眾亦隨著她們所教動作起舞蹈。Avantgardey又為今次東港城演出，準備了一段賀年歌曲舞步，之後又表演她們瘋魔網絡日本組合YOASOBIIdol舞蹈。

Fans熱情能量令成員忘卻傷痛

在答問環節時，第一次來港的Avantgardey非常高興能與香港的fans龍年，而且大讚fans很熱情，她們表演期間完全能感受fans高度支持：「香港fans非常可愛，而且充滿能量，他們的支持對予Avantgardey來說，是很大的鼓勵。」大會司儀指，昨晚花車巡遊時，成員Kotone腳傷，臨出場前還要冰敷患處，但今天表演時仍然盡全力為現場觀眾演出，她們表示：「全因為香港fans的熱情，令我們忘卻疲憊與傷痛。」

昨晚近距離看了煙花匯演，她們大表興奮雀躍。(羅錦雄攝) 新鴻基地產代表鍾秀蓮博士，親身派發利是給Avantgardey各成員。(羅錦雄攝)

最想品嘗香港美食

首次在香港過年的Avantgardey，問她們有甚麼難忘印象，他們表示：「因為行程緊密，所以暫時還未有時遊覽香港，但香港的新年氣氛好好，我們最想到山頂遊覽，看看香港的夜景。」Avantgardey又稱，知道香港是美食之都，但沒有時間品嘗美食，因此問fans又甚麼美食推介：「有甚麼香港美食推介，我們一定要品嘗。」在場fans不斷叫出壽包、蛋撻、燒賣菠蘿包

Avantgardey近距離與香港fans接觸，送上親筆簽名海報。(羅錦雄攝) 她們表示明天上機前會盡量抽空外出，品嘗香港fans推介的美食。(羅錦雄攝) 跳到興奮時Avantgardey成員不時走近觀眾。(羅錦雄攝)

新作與《America's Got Talent》選手合作

明天回日本的Avantgardey，會在今晚盡量抽空遊覽香港，以及出外品嘗fans介紹的美食。至於他們最喜歡的香港藝人，代表發言的成員Sono說：「Jackie Chan！」旁邊的成員則配合做出各盡功夫姿勢。Avantgardey回國後會為全國 巡迴演出做準備，有叫香港fans留意她們最新的視頻：「参加《America's Got Talent》時，與其他參賽者合作拍了一條視頻，會是非常有趣的，希望fans會喜愛。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受