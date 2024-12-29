東港城︱New Year's Rhythm音樂派對 German Chantel Aska Windy以歌聲舞蹈迎接2025年

German、Chantel、Aska及Windy，甫出場即向在場樂迷派心，又向現場fans送上飛吻，惹得全場歡呼聲四起，瞬間炒熱氣氛。4位嘉賓於2024的工作接踵而至，除了推出多首個人單曲外，更接受了不同挑戰，German說：「2024年絕對大豐收，贏咗《中年好聲音2》冠軍，又有新歌推出，仲即將喺香港開個人演唱會。」

歌手古淖文(German)、姚焯菲(Chantel)、張馳豪(Aska)及詹天文(Windy)等，今日出席東港城年末壓軸音樂派對《New Year's Rhythm》音樂派對，席間4位歌手送上多首首本名曲，又為2024年作完滿總結，並與在場樂迷一同以音樂與遊戲迎接2025年。攝影：蘇文傑

剛於新西蘭已完成中學課程的Chantel，未來9個月都會留港，直至升讀大學，她透露：「這段日子會出新歌及拍劇，下月加入處境劇《愛．回家之開心速遞》劇組，以遠房親戚身份加入熊家。我從小就看這齣劇，很期待跟劇中演員合作，現在心情很興奮！」

今年工作不斷的Aska，不但嘗試拍劇《反黑英雄》及即將播出的《非常檢控觀》，又為多個節目擔任主持，他說：「回顧過去一年，不但有新歌推出，仲挑戰了主持及拍劇的工作，期望2025年有更多新嘗試。」

今年學業及音樂創作雙線發展的Windy稱，「剛剛經歷了DSE考試，又派了新歌，雖然非常忙碌，但尚算平衡很不錯。展望2025年，將會學業及音樂創作雙線發展，希望有機會推出更多新歌，並嘗試作曲作詞。」