東港城 x 譚輝智演唱會發布會 招牌熱舞與金曲 FIGHT FOR每位fans

無綫人氣歌唱節目《中年好聲音2》亞軍譚輝智，比賽時已俘虜不少fans，連拉姑狄波拉都是其忠實擁躉之一。剛與《中2》隊友舉行慈善演唱會的輝智，今日趁佛誕特別到將軍澳東港城，為個人演唱會舉行發布會，分享演唱會籌備過程，並即席獻唱多首動人歌曲，又與fans近距離接觸，大玩遊戲及騷舞步。 輝智將於5月26日在九龍灣國際展貿中心Star Hall，舉行出道個人騷《譚輝智FIGHT FOR YOU演唱會發布會》，他一出場即在多謝新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮，並指東港城一直支持他們一班《中2》參賽者，「多謝東港城一直支持《中2》這個節目，我由『8強選手』到出道演唱會，都在這裡舉行發布會，心情非常興奮，而且又近公司。」

親解海報大隻拳手之迷 談到他的演唱會海報以「大隻肌肉拳手」概念，輝智笑說；「好像將我個頭放落古淖文個身，大家覺得襯我嗎。」他指舉行完慈善演唱會後，他與一班《中2》隊友正在泰國旅遊，旅程最後一日收到公司電話，稱要開這個演唱會，「參加完《中2》比賽後，訓練到我的膽量，本著不好放過任何機會的精神，就選擇接受今次挑戰。」因此選擇拳手形象影海報，代表頑強意志和堅毅勇敢精神。 演唱會透過歌單介紹自己 正為個唱籌備的輝智，不但密鑼緊鼓練體能，又為演唱會內容做構思，「首次個唱對我來說是一個大挑戰，因為過往從未試過一口氣唱這麼多首歌，所以日日要跑步、遊水練氣。還有要煩惱就是歌單，除想向樂迷展示我的成長經歷，還想透過歌曲，向他們介紹我是個怎樣的人。」笑指fans最喜歡看他跳舞及唱快歌，輝智稱：「快歌環節一定會有，所以都有一定壓力。」至於嘉賓陣容，他指一家會邀請《中2》一班兄弟姊妹做嘉賓。