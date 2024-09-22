東港城 X 譚輝智《多麼感激》發布會暨簽唱會 無懼老婆呷醋 與fans又拖又攬

《中年好聲音2》人氣王譚輝智，剛過40歲生日，繼5月舉行首個個人演唱會後，近日正式推出首支個人單曲《多麼感激》及MV，更特別於東港城舉辦「譚輝智《多麼感激》新歌發佈會暨簽唱會」，與在場fans一同慶祝歌曲發布》，又與fans大玩「三秒老公」遊戲，重演MV親密「甫士」。

發布會開始前先播出輝智新歌《多麼感激》MV，在場數百名fans即時起哄，部分歌迷對歌詞更倒背如流跟著唱。輝智在台上分享《多麼感激》的構思和製作過程，他說：「好開心終於擁有第一首屬於自己嘅歌，歌如其名《多麼感激》，就是為了將歌送給太太，感激她無論是之前忙於比賽抑或到現在忙於工作，仍默默在背後支撐、照顧自己以及兩名子女。」