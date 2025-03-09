東港城 x Gin Lee李幸倪《Leap of Faith》簽唱會 數百fans到賀祝新碟大賣

經過兩年的籌備，女歌手李幸倪(Gin Lee)終於推出全新專輯《Leap of Faith》，今日更於東港城舉行新碟的首個簽唱會，與fans共度一個溫馨的周末。活動吸引數百名歌迷到場支持，現場氣氛熱烈。

Gin Lee自年初勇奪叱咤「女金」以來，這是她再次回到東港城舉辦fans見面會。活動一開始，她就獲得「幸運兒」(歌迷暱稱)獻花，祝賀新碟推出，讓她感動不已。她表示，「感謝歌迷多年來支持，感激過去兩年中遇到眾多好作品，使我能夠取得亮麗成績。」

在活動中，Gin Lee分享新專輯的內容，指收錄了過去兩年推出的作品，總結她在這兩年各種新嘗試，她說：「今年首支派台歌《無愧於當初的我》，為整張專輯畫上完滿句號，讓我記住當初走出舒適圈的勇氣與自信，這正是《Leap of Faith》專輯名稱的由來。」