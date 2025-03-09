東港城 x Gin Lee李幸倪《Leap of Faith》簽唱會 數百fans到賀祝新碟大賣

經過兩年的籌備，女歌手李幸倪(Gin Lee)終於推出全新專輯《Leap of Faith》，今日更於東港城舉行新碟的首個簽唱會，與fans共度一個溫馨的周末。活動吸引數百名歌迷到場支持，現場氣氛熱烈。
Gin Lee自年初勇奪叱咤「女金」以來，這是她再次回到東港城舉辦fans見面會。活動一開始，她就獲得「幸運兒」(歌迷暱稱)獻花，祝賀新碟推出，讓她感動不已。她表示，「感謝歌迷多年來支持，感激過去兩年中遇到眾多好作品，使我能夠取得亮麗成績。」
在活動中，Gin Lee分享新專輯的內容，指收錄了過去兩年推出的作品，總結她在這兩年各種新嘗試，她說：「今年首支派台歌《無愧於當初的我》，為整張專輯畫上完滿句號，讓我記住當初走出舒適圈的勇氣與自信，這正是《Leap of Faith》專輯名稱的由來。」
Gin Lee積極與fans互動，更有「幸運兒」扮演其愛貓「杏仁糊」驚喜現身，參加多個遊戲環節。又有歌迷以她的唱片封套造型現身，挑戰Gin Lee擺甫士五連拍，表現得有趣出色，讓她讚嘆不已。此外，Gin Lee在「大電視估歌仔」環節中展現出色演技，透過肢體語言為歌迷演繹專輯中歌名，引得現場一片歡笑聲。
遊戲過後，Gin Lee即刻轉換心情，現場獻唱多首人氣歌曲《無愧於當初的我》及《單戀這件小事》等，讓活動瞬間變成一場迷你演唱會。最後Gin Lee逐一為200位早前成功換領簽唱證的「幸運兒」簽名及合照，活動在熱鬧的氣氛中圓滿結束。