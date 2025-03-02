東港城 x TMG 新歌發布會 吉吉 坤哥突破傳統 為樂壇帶來新意念

周吉佩(吉吉)和吳業坤(坤哥)近日分別推出新歌《GUTS》及《愛情求生案內書》，今日他們假將軍澳舉行《東港城 X TMG 周吉佩及吳業坤新歌發布會》，與現場歌迷一同分享新曲創作歷程並即場獻唱新曲。活動前大批熱情fans「吉S粉」、「坤蟲」已手持應援物聚集會場，期待偶像登場。

兩位歌手甫現身即與觀眾熱情互動，並介紹各自的新作品。他們表示：「這次新歌無論在唱腔或風格上，都突破以往框架為目標，相信能為歌迷帶來耳目一新的感受。」二人又互相欣賞對方的新作，大讚彼此作品出色。