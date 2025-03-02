東港城 x TMG 新歌發布會 吉吉 坤哥突破傳統 為樂壇帶來新意念

周吉佩(吉吉)和吳業坤(坤哥)近日分別推出新歌《GUTS》及《愛情求生案內書》，今日他們假將軍澳舉行《東港城 X TMG 周吉佩及吳業坤新歌發布會》，與現場歌迷一同分享新曲創作歷程並即場獻唱新曲。活動前大批熱情fans「吉S粉」、「坤蟲」已手持應援物聚集會場，期待偶像登場。
兩位歌手甫現身即與觀眾熱情互動，並介紹各自的新作品。他們表示：「這次新歌無論在唱腔或風格上，都突破以往框架為目標，相信能為歌迷帶來耳目一新的感受。」二人又互相欣賞對方的新作，大讚彼此作品出色。
坤哥率先獻唱新歌《愛情求生案內書》，他透露：「歌曲靈感源自情侶間維繫感情的各種『求生絕技』。」他又即場分享與太太相處之道及哄妻秘訣。談及新歌MV以時光倒流為拍攝概念，坤哥說：「假如能給大家重返過去，你們最想回到人生哪個時刻，歌曲MV以此為概念，希望大家留意和多點擊。」隨後再獻唱抒情曲《遠花火》，全場觀眾隨着溫柔旋律揮動手牌，浪漫氛圍濃罩東港城。
輪到吉吉表演時，他以新歌《GUTS》(膽量)為題，與觀眾分享個人經歷中最具膽量的事。他透露：「將於4月與吉S粉遠赴塞班島，一同到陽光與海灘的塞班島，準備好『GUTS』，挑戰各種戶外活動。」其後吉吉送上《GUTS》及《第三人生》，全場氣氛更趨高漲。
活動期間，兩位歌手多次強調這次推出的新作曲風獨特，希望能為樂壇帶來新氣象，也期待透過音樂與歌迷建立更深厚的連結。現場觀眾對二人的演出報以熱烈掌聲。為答謝歌迷支持，二人特別走到台下與全場觀眾合照，更安排個人福利環節，讓幸運fans輪流上台近距離合照留念，猶如提前慶祝白色情人節。發布會在一片歡樂氣氛中圓滿結束。