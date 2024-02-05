東港城x中年好聲音︱顏志恒 李泇霖 鮑聖光 為《新春演唱盛典》揭幕

《中年好聲音》的顏志恒(Benson)、鮑聖光(包包)及李泇霖等，昨日立春化身「期間限定三人組」，於將軍澳東港城一樓中庭，為四場《中年好聲音——新春演唱盛典》揭開序幕，適逢東港城第18年舉行全港最大型室內花市，3位歌手於花香撲鼻，及充滿新年氣氛新春裝置前，送上悠揚樂曲。 李泇霖今年出新歌 3人在短短兩小時內，演繹接近20首好歌，李泇霖以她的「五燈歌曲」– 葉蒨文的《情人知己》打頭陣，之後又唱出「哥哥」張國榮的《今生今世》，以及在《中》未有機會演繹的飲歌鄭欣宜《女神》。李泇霖說：「自己首支個人單曲就快面世，歌曲內容會將《女神》精神發揚光大。」

鮑聖光再戰busking 泇霖請出包包出場，他以結他伴奏合唱汪阿姐的《萬水千山總是情》，全場觀眾齊齊和唱。包包之後獨唱多位七、八十年代巨星的代表作，包括許冠傑的《鐵塔凌雲》、陳百強的《今宵多珍重》及鄧麗君的《漫步人生路》，勾起大家的難忘回憶！包包表示：「自己最近又活躍街頭表演，再戰busking，樂在其中亦愈唱愈起勁。」 壓軸顏志恒 首支單曲今年誕生 演唱會第二部分，泇霖唱出Twins的《下一站天后》及鄭秀文的《終身美麗》，再送上《火鳥》及《凡星》，鼓勵大家勇敢面對人生挑戰。然後包包再度出場，送上《花心》、《笨小孩》兩首國語歌，贏盡全場掌聲。 壓軸演唱的Benson，不但人氣爆燈，更一口氣獻唱4首金曲《一首歌一個故事》、《真情流露》、《雨後陽光》及《青春頌》，雄渾聲音響徹東港城。Benson席上先分享好消息，「個人首支單曲有望今年內誕生。」其fans聽後歡喜若狂。