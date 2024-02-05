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娛樂
2024-02-05 16:49:26

東港城x中年好聲音︱顏志恒 李泇霖 鮑聖光 為《新春演唱盛典》揭幕

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3人與在場fans大玩遊戲，又大派東港城限量版利是封。

《中年好聲音》的顏志恒(Benson)、鮑聖光(包包)及李泇霖等，昨日立春化身「期間限定三人組」，於將軍澳東港城一樓中庭，為四場《中年好聲音——新春演唱盛典》揭開序幕，適逢東港城第18年舉行全港最大型室內花市，3位歌手於花香撲鼻，及充滿新年氣氛新春裝置前，送上悠揚樂曲。

 

 

李泇霖今年出新歌

3人在短短兩小時內，演繹接近20首好歌，李泇霖以她的「五燈歌曲」– 葉蒨文的《情人知己》打頭陣，之後又唱出「哥哥」張國榮的《今生今世》，以及在《中》未有機會演繹的飲歌鄭欣宜《女神》。李泇霖說：「自己首支個人單曲就快面世，歌曲內容會將《女神》精神發揚光大。」

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打頭陣的泇霖，透露即將推出一首發揚《女神》精神的新歌。

 

鮑聖光再戰busking

泇霖請出包包出場，他以結他伴奏合唱汪阿姐的《萬水千山總是情》，全場觀眾齊齊和唱。包包之後獨唱多位七、八十年代巨星的代表作，包括許冠傑的《鐵塔凌雲》、陳百強的《今宵多珍重》及鄧麗君的《漫步人生路》，勾起大家的難忘回憶！包包表示：「自己最近又活躍街頭表演，再戰busking，樂在其中亦愈唱愈起勁。」

 

 

壓軸顏志恒 首支單曲今年誕生

演唱會第二部分，泇霖唱出Twins的《下一站天后》及鄭秀文的《終身美麗》，再送上《火鳥》及《凡星》，鼓勵大家勇敢面對人生挑戰。然後包包再度出場，送上《花心》、《笨小孩》兩首國語歌，贏盡全場掌聲。

壓軸演唱的Benson，不但人氣爆燈，更一口氣獻唱4首金曲《一首歌一個故事》、《真情流露》、《雨後陽光》及《青春頌》，雄渾聲音響徹東港城。Benson席上先分享好消息，「個人首支單曲有望今年內誕生。」其fans聽後歡喜若狂。

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演唱會加插了互動環節，3人向觀眾發問，並送上東港城限量版利是封。其中一條問題是大廚Benson最拿手甚麼菜色，答案竟是他經常煮給兒子吃的「蟹柳腸仔公仔麵」，果然父愛爆棚。Benson還把觀眾送給他的鮮花，轉贈給在場的太太，sweet到爆。來到最後encore部分，包包先唱出關正傑的《天籟…星河傳說》，三位歌手再合唱《朋友》。三人在鋼琴伴奏下真摯演繹，為首場《中年好聲音——新春演唱盛典》演唱會畫上圓滿句號。

 

初九舉行第二場《新春演唱盛典》

下一場《中年好聲音——新春演唱盛典》將在2月18日年初九舉行，演出歌手有林鉫徫、何博文及羅金榮。觀眾當天於東港城消費滿$600，即可換領入場證，換領兩張入場門票及賀年美食包1份。詳情可留意「東港城 East Point City」Facebook專頁。

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3人在鋼琴伴奏下真摯演繹《朋友》，溫馨感人。

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完騷前3位歌手與全場觀眾大合照。

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