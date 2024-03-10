東港城x《中年好聲音2》10強選手fans meeting 獻唱金典兼分享心路歷程

無綫話題選秀節目《中年好聲音2》(《中2》)前晚播出第25集選出8強參賽者，下午2時，10強選手特別到將軍澳東港城出席「最後8強爭霸見面會」，並與一班fans見面，吸引大批支持者應援，眾人除獻唱他們在網上熱播的金曲外，又與在場fans大玩遊戲，以及分享他們參賽的心路歷程。

《中2》10強劉威煌、譚輝智、古淖文、陳俞霏、陳蒨葶、安雅希、黃劍文、顏米羔、沈宗賢及林若盈等，在活動上不僅獻唱他們在網上熱播的金曲，還與在場的fans一起玩遊戲，他們又分享自己參賽的心路歷程，讓fans更加了解他們在節目中的成長和努力。首先發言的沈宗賢說：「好緊張，不過fans嘅支持就是我哋嘅原動力。」古淖文則稱：「成績點都好，總之一班參賽者友誼永固。仲有《中2》已經去到最後3集，3月24日播出最後一集總決賽，大家記得收睇。」顏米羔指：「《中2》呢個節目好有火，雖然心情戰戰兢兢，但係比賽帶俾我哋很多回憶，自己已經賺咗。」上周被淘汰的林若盈謂：「雖然上星期已被淘汰，不過都呼籲大家，留意3月11日我哋15強嘅MV首播。」

談到今晚《中2》將播出8強結果，問他們對節目播出均表示緊張又期待，又對賽果大賣關子，陳俞霏說：「其實入到9強已經完成目標，沒有再細想可以進入3強，多謝fans鍾意睇我跳脫嘅表演。」感冒的譚輝智指：「雖然緊張，不過都會盡力完成個比賽。」陳蒨葶稱：「進入9強已經好滿足，名次對我唔重要，最緊要大家記住我哋一班參賽者唱過的好歌。」

安雅希：希望大家記得我哋唱過咩歌

之後率先獻唱的是顏米羔，他以《淑女》一曲打頭陣，再到安雅希、黃劍文、古淖文輪流送上多首金曲，包括《今生今世》、《愛很簡單》及《盼望的緣份》，還有譚輝智演繹《歸來吧》。10強均表示，多謝東港城安排今次fans見面會，讓他們可以與支持者近距離接觸，安雅希說：「到咗呢個階段，分數已經唔重要，最緊要大家記住我哋唱過咩歌。仲有冇fans支持，我哋甚麼都不是。」黃劍文稱：「其實我哋一班參賽者，每個人都好獨特，所以希望fans繼續支持我哋。」劉威煌指：「《中2》呢個節目，證明香港仲有好多唱得嘅歌手，期望未來會有更多歌手，參加《中3》、《中4》呢個節目。」之後10強歌手合唱《中》系列的主題曲《我們的名字》，馬上將全場氣氛推至合峰。

表演完畢後到fans福利時間，東港城安排手持通行證的歌迷，與他們心儀的選手合照，祝願10強歌手在節目後續比賽中取得更好的成績，並繼續贏得樂迷的支持和喜愛。