東盟電影節圓滿結束 《娜娜的逝水年華》成壓軸電影

首屆東盟電影節（AFF），於8月4日至19日期間帶來21 場電影放映，壓軸放映活動亦於西九文化區香港故宮文化博物館舉行，作為今年電影節的圓滿落幕。東盟電影節2023為期兩週，邀得逾600名本地學生及在港就學的東盟學生觀賞14 部精選電影，大會於壓軸活動當日放映印尼獲獎電影《娜娜的逝水年華》。 當晚活動邀得香港特別行政區文化體育及旅遊局局長楊潤雄、印尼旅遊和創意經濟部Deputy for Digital Economy and Creative Products的Muhammad Neil El Himam、香港-東盟協會主席黃永光、陳智思及馮華健出席支持。東盟各國總領事或領事館代表亦親臨現場，與其他合作機構代表包括來自不同國家的商會、亞洲協會香港中心、M+、the sky（奧海城）、香港貿易發展局、投資推廣署及團結香港基金，一同支持及參與慶祝活動。

楊潤雄在活動上致辭表示：「我衷心感謝香港-東盟協會舉辦東盟電影節，將多元化的東南亞電影帶給香港觀眾，促進文化交流，配合中央政府《十四五規劃綱要》將香港定位為『中外文化藝術交流中心』的策略性方向。特區政府致力向世界各地觀眾推廣香港電影業─我們的重要創意產業。我們鼓勵香港電影業界積極參與各類國際電影節，進一步加強與海外業界的聯繫，展示香港豐富的文化歷史和獨特的電影作品，維持香港於亞洲電影業的重要樞紐地位。」