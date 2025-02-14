松岡李那轉做marketing 未完全放棄幕前下月出新歌

鍾培生近年有意拓展日本市場，昨日(13日)便請來朝比奈彩主持護膚品牌的開幕活動，同時亦發現甚少在幕前出現的松岡李那在活動上現身，但她就以一身型格黑色打扮到場，原來她已稍稍轉型從事市場策劃工作，更成為鍾培生的得力助手。

了解兩地文化差異

鍾培生早年曾邀松岡李那拍片，二人自此熟略起來，加上她在香港多年，更能明白日本及香港的文化有何不同。她坦言因為雙方文化有差異，她需要擔任協調角色。她指如搞一個活動，香港人會比較靈活，會火速解決問題，而日本人就比較循規蹈矩，不會「執生」，他們難以接受突然出現的要求或改動。

藝人身份有助事業

松岡表示自己邊學邊做，這個行業對她來說是很好玩又刺激，充滿挑戰。提到今次為鍾培生幫手搞品牌活動，除了要應付大量文件，還要跟KOL面試，以便尋找合適的人選幫忙推薦產品，她笑謂昔日自己是被客戶選擇的那個，如今是她去選擇的那一位，亦因為幕前的經驗令她更明白需要哪一類人選合適今次活動。