松岡李那轉做marketing 未完全放棄幕前下月出新歌

鍾培生近年有意拓展日本市場，昨日(13日)便請來朝比奈彩主持護膚品牌的開幕活動，同時亦發現甚少在幕前出現的松岡李那在活動上現身，但她就以一身型格黑色打扮到場，原來她已稍稍轉型從事市場策劃工作，更成為鍾培生的得力助手。
了解兩地文化差異
鍾培生早年曾邀松岡李那拍片，二人自此熟略起來，加上她在香港多年，更能明白日本及香港的文化有何不同。她坦言因為雙方文化有差異，她需要擔任協調角色。她指如搞一個活動，香港人會比較靈活，會火速解決問題，而日本人就比較循規蹈矩，不會「執生」，他們難以接受突然出現的要求或改動。
藝人身份有助事業
松岡表示自己邊學邊做，這個行業對她來說是很好玩又刺激，充滿挑戰。提到今次為鍾培生幫手搞品牌活動，除了要應付大量文件，還要跟KOL面試，以便尋找合適的人選幫忙推薦產品，她笑謂昔日自己是被客戶選擇的那個，如今是她去選擇的那一位，亦因為幕前的經驗令她更明白需要哪一類人選合適今次活動。
3月出新歌未放棄幕前
問到是否完全放棄幕前，她否認，並透露自己將於3月出新歌，只不過現時作雙線發展。談到如今的工作可能比以前更忙，她坦言連吃東西的時間也沒有，雖然很累，但自己亦很開心可以這樣忙碌。
鍾培生多諗頭
現時鍾培生是她的老闆，談到對方的印象，她大讚對方是一個很好的老闆，很會照顧身邊的人，而且也是個想法多多的人，每當想到甚麼便會立即跟她說，她亦只好照單全收，盡力提供協助及想辦法完成。