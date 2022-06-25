松本若菜入行15年曾做七份兼職 演瘋狂大嫂上位苦盡甘來

日本女星土屋太鳳主演的富士電視台新劇《麻煩一族》，開播以來有彈有讚，交代女主角飾演小食堂家庭的女兒，獲松下洸平飾演的男友求婚後，才知道他是有米少爺，嫁入豪門後捲入家族鬥爭，是齣典型老土爭產劇。



《麻煩一族》不乏各種灑狗血手情節，當中最出位肯定是飾演大嫂的38歲女星松本若菜，從誇張的表情到狠毒台詞，令觀眾對她另眼相看，登上其入行以來的演藝事業高峰。



有份演出Netflix劇《金魚妻》的松本若菜，今次在《麻煩一族》中表現浮誇，其忘我演出成為全劇亮點。其實自2007年出道以來，她被嫌沒有個人特色，還是新人時夥拍佐藤健合演《幪面超人電王》，之後便被定型只演一些花瓶角色，由於星運欠佳，故松本若菜進入演藝圈後，仍在餐飲業做過七份工作。為了生活，松本若菜曾在鰻魚飯店、沖繩料理、壽司店、蕎麥麵店、咖啡店等做過七份兼職，當時最忙曾排過一星期八次的班表，而在咖啡店打工還升到小主管，兼職一直做到30歲出頭，憑勞力來自力更生。

