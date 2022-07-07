林二汶師傅愈幫愈忙 貼相揭19年往陝安尋「中國夢」

林二汶近年篤信道教，去年在紅館開騷時透露自己是玄武財神的弟子，她的道教法號叫「玄晞」。不少網民有感二汶自從信教後變質，加上她的師傅曾在社交平台大晒收到的名牌禮物，又在生日會吸食雪茄，令人擔心二汶誤信他人，於是到「玄武財神殿」留言批評，斥其為邪教，又指師傅是「神棍」。

師傅也不是省油的燈，連日來隔空回應網民，日前他以「從善的『邪教和神棍』」為題，上載了由19年9月至21年12月的照片，每一張照片都有林二汶的身影，並指「2019年底出現新冠疫情，當時市面大量缺乏防疫物品，我們通過關係，買物資，買食物，買恵康券，萬寧券等等，希望幫助有需要的人。」他提及這些物資不少於百萬，並稱他們叫二汶創作歌曲《愛在人間》是為大家打氣，共渡難關。