林二汶師傅愈幫愈忙 貼相揭19年往陝安尋「中國夢」

林二汶近年篤信道教，去年在紅館開騷時透露自己是玄武財神的弟子，她的道教法號叫「玄晞」。不少網民有感二汶自從信教後變質，加上她的師傅曾在社交平台大晒收到的名牌禮物，又在生日會吸食雪茄，令人擔心二汶誤信他人，於是到「玄武財神殿」留言批評，斥其為邪教，又指師傅是「神棍」。
師傅也不是省油的燈，連日來隔空回應網民，日前他以「從善的『邪教和神棍』」為題，上載了由19年9月至21年12月的照片，每一張照片都有林二汶的身影，並指「2019年底出現新冠疫情，當時市面大量缺乏防疫物品，我們通過關係，買物資，買食物，買恵康券，萬寧券等等，希望幫助有需要的人。」他提及這些物資不少於百萬，並稱他們叫二汶創作歌曲《愛在人間》是為大家打氣，共渡難關。
網民批師傅搞錯時間
然而，新冠肺炎於19年末於武漢首次發現，香港首單個案則於2020年1月底發現，其後火速擴散，加上正值新年假期，令物資一度出現短缺情況。網民指師傅搞錯時間，更愈幫愈忙，並留言謂「19年底未缺防疫物資喎，重作啦！」
由於師傅上載的照片附有拍攝日期，二汶與同門師兄妹及師傅先後到台灣、中國陝西，到訪當地的財神廟。其中一張攝於10月的照片上見到，二汶等身處的財神廟上掛有「熱烈慶祝建國七十周年祈福法會」和「西安市高新區財神廟十讚中國夢」的橫額，當時正值社會運動警民衝突最激烈之時。有網民不禁笑言師傅提及19年欠缺物資，是否另有所指。