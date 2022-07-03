林二汶歌迷逾七千字痛批 暗示偶像疑誤信神棍而變質

林二汶於七月一日香港回歸25周年分享了一條名為《中華頌》的MV，由她包辦曲、詞及監製。她自言一直對國樂感濃厚興趣，對中國文學文字著迷，而MV最後播出的鳴謝名單中，更特別提到「玄武師尊」、「玄鳴老師」。MV播出之後，有不少歌迷大感難過，認為她為了賺人民幣已經變質。

曾到訪二汶家交情非淺 其中一位自稱是林二汶「全香港第一名的男fans」，在社交平台寫下逾七千字的長文，除了提到二人的相識過程，亦大談二汶近年的行為，令其如何失望，更懷疑她因為信仰問題而變質，希望對方可以「遠離個位師尊」。 男歌迷在文中提到，曾與二汶及她當時的伴侶聚會，更獲二汶邀請到其家中談天說地，而他亦詳細描述在二汶家的事，他坦言「人生最dreamy嘅一晚，依家諗返都覺得有啲難以置信」，而他亦花了不少篇幅談及自己對林二汶與盧凱彤的音樂作品看法，並詳盡描述二汶與盧凱彤的音樂之路。這名男歌迷表示對二汶亮相無綫並不感到難過︰「搵錢人之常情，畢竟你是基層出身，要養兩老。所以我真正生氣的時候是平安夜那場演唱會，而這件事跟上TVB台慶沒有直接關係。」他形容二汶在麥花臣的音樂會，是對方史上最差的演出，演出毫無內容。

演唱會變佈道會 男歌迷又提到，二汶首個紅館個唱，在獻唱《最後的信仰》時，邀請多位她習道的師兄師姐上台，形容這個環節奇怪。他說︰「你係台上表示你信咗道教，所以捱過咗一段極度艱困嘅日子，你法號為玄晞，並指你嘅師尊係玄武財神爺，你率領一眾同你一齊習道的學友上台唱呢首歌以之落幕。當時我同另一位朋友睇完第二場嘅時候都有討論過，大家都有點感覺怪怪的，不過講到信仰呢種咁嚴肅嘅事，再加上我並唔熟悉道教，所以我尊重你，但其實我心中存疑。」 他續說︰「以下呢兩句說話，幾難聽我都要照講：『你個位咩師尊財神爺，神棍嚟㗎！』並預言一下：『你唔好比我見到他日佢呃你錢。』你係你首『新國語歌』嘅MV最後，有特別鳴謝呢個牛鬼蛇神。然後見到你作為玄晞時係度做善事，派飯比長者，我同意勿以善小而不為，你覺得你默默行善緊，但面對大是大非前呢？」