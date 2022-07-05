林二汶自言嘗試國樂受盡網絡欺凌 撰長文強調音樂初心不變

林二汶在七一回歸紀念日推出新歌《中華‧頌》，被網民粉絲鬧爆，更有忠實男歌迷以7千字長文控訴二汶背棄音樂初心，並暗示她因誤信神棍而變質。事後二汶趁開live隔空回應男歌迷的公開信，「好多謝你哋，曾經愛我嘅人，或者依家好憎我啦。」事件今日(5日)繼續發酵，YouTube頻道「米紙」前幕後人Yuki爆料，指二汶在好友兼at17拍檔盧凱彤(Ellen)離世一個月後，疑似借哀痛來「呃蝦條」騙取少女的肉體關係。二汶於今午以二千字長文回應連日來的抨擊。 Yuki怒斥：無知又無恥 Yuki今日凌晨在社交平台發文表示，深信做音樂的人至少要有信念、有風骨，暗指二汶在認識十幾年的柏檔離世一個月，不分日夜的以短訊來「呃蝦條」，Yuki在IG tag了二汶，怒斥：「一個咁無知又無恥嘅人，不配開口埋口用音樂宣揚愛。」

二汶：以後還有誰敢愛國？ 面對連日來的風波與抨擊，二汶今午在個人社交平台發長文回應，她首先向玄武道場的師尊、師父和弟子受牽連被起底道歉，並感激他們沒有怪責或質問。同時，她亦不忘跟父母和哥哥林一峰說聲對不起，感激他們沒有抱怨仍默默支持，但有感父母看著子女受辱而心痛，自覺實在不孝。 關於音樂，她堅稱初心不變，「我相信音樂真的可以將人連起來，我到現在還是如此相信。」作為音樂人，她認為不應故步自封，而作品的聽眾應該不分國界，她不忿反問：「今天我說喜歡中國文化，想在創作上嘗試國樂，我卻被如此欺凌，那麼以後還有誰敢愛國？」