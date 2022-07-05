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娛樂
2022-07-05 15:32:07

林二汶視師尊為音樂啟蒙老師？網民斥忘恩負義

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林二汶視師尊為音樂啟蒙老師？網民斥忘恩負義

林二汶在社交平台開腔回應不同指控。

林二汶在七一回歸紀念日推出《中華·頌》，透露自己對國樂、中國文學非常著迷。她在周日的直播中提及自己跟中樂團合作的感受，預告未來作品將會加入更多中樂元素。未幾YouTube頻道「米紙」幕後人Yuki爆料，除暗指二汶消費已故拍檔盧凱彤外，更借哀痛騙取少女肉體關係。

二汶今午在社交平台用二千多字回應不同指控，內容花了很長篇幅提及其宗教、與學道的師傅相處的種種，並強調自己沒有誤信邪教。她說︰「謝謝各位關心我的朋友，擔心我誤信邪教，擔心我誤入歧途，大家用各式各樣的方式找我或者找我身邊的人捎來訊息，心領了。讓你們擔心，也對不起。」並指「道教是中國遠古流傳下來最久遠的宗教，經典甚多，修道修法一切有記載，不了解，不相信，但也請不要侮辱。」

林二汶否認加入邪教，呼籲大家不要侮辱道教。

師尊師父教她音樂初心

不過，最令網民難過及失望的是，二汶在文中指「師尊師父」一直提醒和教導她做音樂的「初心」，相反賞識其音樂造詣而帶她入行的黃耀明，卻隻字不提，網民直批二汶「忘恩負義於明哥，尊師重道於財神。」二汶稱其音樂初心是相信音樂可以將人連起來，所做的音樂是可以給所有人聽。「誰想聽，誰就可以聽，你不聽，覺得不對不好也沒有關係，作品做出來了，就可以跟所有遇上它的人分享，我一直做音樂的態度也是這樣

二汶表示「師尊師傅」提醒和教導她的初心。

黃耀明賞識二汶，繼而撮合她與盧凱彤組成at17出道。

網民斥林二汶忘恩負義，寧多謝「師尊師父」令她不忘音樂初心。

要嘗試愛國？

對於自己想在創作上加入國樂的元素，她就拋出愛國論︰「今天我說喜歡中國文化，想在創作上嘗試國樂，我卻被如此欺凌，那麼以後還有誰敢愛國？還有誰敢表達自己喜歡中國文化？提起愛國，我們也會極思甚恐。愛一個地方，不是因為她好或不好，甚麼地方也有她的圓缺。我們是否至少可以不去否定嘗試？」

否認消費盧凱彤

對於被指消費盧凱彤，二汶認為她與盧凱彤的關係，不是旁人能明白，並稱「你不知道，那一刻失去她，我也覺得緊隨其後也沒關係。大家也說我沒有哭，很擔心，或者也有人覺得我很堅強，但你們不明白，這種痛不是大哭一場的事。這樣別離，眼淚太膚淺。不過，我寧願你們不明白。」

林二汶在直播中指自己與中樂團合作之後，就愛上中樂。

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