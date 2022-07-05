林二汶視師尊為音樂啟蒙老師？網民斥忘恩負義

林二汶在七一回歸紀念日推出《中華·頌》，透露自己對國樂、中國文學非常著迷。她在周日的直播中提及自己跟中樂團合作的感受，預告未來作品將會加入更多中樂元素。未幾YouTube頻道「米紙」幕後人Yuki爆料，除暗指二汶消費已故拍檔盧凱彤外，更借哀痛騙取少女肉體關係。 二汶今午在社交平台用二千多字回應不同指控，內容花了很長篇幅提及其宗教、與學道的師傅相處的種種，並強調自己沒有誤信邪教。她說︰「謝謝各位關心我的朋友，擔心我誤信邪教，擔心我誤入歧途，大家用各式各樣的方式找我或者找我身邊的人捎來訊息，心領了。讓你們擔心，也對不起。」並指「道教是中國遠古流傳下來最久遠的宗教，經典甚多，修道修法一切有記載，不了解，不相信，但也請不要侮辱。」

師尊師父教她音樂初心 不過，最令網民難過及失望的是，二汶在文中指「師尊師父」一直提醒和教導她做音樂的「初心」，相反賞識其音樂造詣而帶她入行的黃耀明，卻隻字不提，網民直批二汶「忘恩負義於明哥，尊師重道於財神。」二汶稱其音樂初心是相信音樂可以將人連起來，所做的音樂是可以給所有人聽。「誰想聽，誰就可以聽，你不聽，覺得不對不好也沒有關係，作品做出來了，就可以跟所有遇上它的人分享，我一直做音樂的態度也是這樣。」