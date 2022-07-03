林二汶道家老師被指炫富 負責人在台灣曾設廟宇

林二汶去年在紅館個唱上，提到近年自己情緒跌至谷底，曾有一段時間需要服食鎮靜劑，她說︰「喺最壞嘅時候遇到一班人，就係我信仰嘅師傅。我係道教嘅弟子，認識咗神明，演唱會、人生、學習都交畀佢，認識咗一班有故事嘅人一直陪我行落去同上紅館，呢2年慢慢好番。」 二汶提及她是玄武財神的弟子，而她學道的地方位於深水埗一個名為「玄武財神殿」的地方。該團體設有facebook專頁，最新一則帖文便是二汶的《中華頌》MV，專頁寫道︰「自古變者皆寂寞，唯有歌者留其名。師傅，不知不覺間，己經愛上咗這首歌！加油！」而根據二汶的MV鳴謝名單上列出「玄鳴老師」，相信他便是二汶學道的老師或師傅。

玄武財神係邊個？ 翻查專頁，二汶自19年10月起亮相「玄武財神殿」的義工活動，她亦多次參與派發物資及探訪老人。網頁以「老闆」、「師尊」稱呼他們信奉的「金龍如意玄壇太帝」，此乃道教神祗之一。相傳「金龍如意玄壇太帝」姓趙，字公明，古時民間視為「武財神」，在台灣的民間人信仰中，「金龍如意玄壇太帝」是公司、商家的財神及守護神。香港亦有多個玄壇真君廟宇，當中包括嗇色園黃大仙祠，入面的「財神宮」便是供奉這位神祗，而同樣位於深水埗的則有汝洲街的三太子廟。