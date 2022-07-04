林二汶隔空回應7千字公開信 直播再次鳴謝「玄鳴老師」

林二汶於七月一日推出新作《中華頌》，並表示自己一直很愛國樂及中國文學。有網民質疑二汶選擇在回歸日推出一首富中國特色的歌曲，是為了打入大陸市場；其後有一名自稱是二汶首位男歌迷的網民，以逾七千字的長文，指偶像自信教後變質，希望她可以早日遠離「神棍」。

預告未來作品加入中樂元素 二汶在周日如常開live，但整個直播未有演奏新歌《中華頌》，反而唱了林一峰的歌曲《青草地溪水旁》、Mary Black 的《No Frontiers》及陳百強的《有了你》。她在直播中稱，在過去一星期refresh自己，回想起初出道時遇到的一個挫折，又自言有時覺得音樂好無力，認為做音樂的人若覺得音樂無力是很傷心的事，所以要在任何情況下都要相信音樂，令音樂有力。 二汶續說︰「我成日都信，音樂入面係要放低啲嘢，嗰啲嘢唔關乎首歌內容係咩，而係音樂本身，音樂、旋律、唱歌、表演本身都係好豐富、好精神，我哋喺音樂入面記起自己是一個人。」她亦提到，以前跟中樂團合作的經歷，指當時聽到中樂奏起時感到有點震驚，自覺力量不足。她坦言因為這一次了解中樂的樂器，預告未來的作品將會加入不同中樂元素，以及會努力探索更多中華文化。