林二汶隔空回應7千字公開信 直播再次鳴謝「玄鳴老師」

林二汶於七月一日推出新作《中華頌》，並表示自己一直很愛國樂及中國文學。有網民質疑二汶選擇在回歸日推出一首富中國特色的歌曲，是為了打入大陸市場；其後有一名自稱是二汶首位男歌迷的網民，以逾七千字的長文，指偶像自信教後變質，希望她可以早日遠離「神棍」。
預告未來作品加入中樂元素
二汶在周日如常開live，但整個直播未有演奏新歌《中華頌》，反而唱了林一峰的歌曲《青草地溪水旁》、Mary Black 的《No Frontiers》及陳百強的《有了你》。她在直播中稱，在過去一星期refresh自己，回想起初出道時遇到的一個挫折，又自言有時覺得音樂好無力，認為做音樂的人若覺得音樂無力是很傷心的事，所以要在任何情況下都要相信音樂，令音樂有力。
二汶續說︰「我成日都信，音樂入面係要放低啲嘢，嗰啲嘢唔關乎首歌內容係咩，而係音樂本身，音樂、旋律、唱歌、表演本身都係好豐富、好精神，我哋喺音樂入面記起自己是一個人。」她亦提到，以前跟中樂團合作的經歷，指當時聽到中樂奏起時感到有點震驚，自覺力量不足。她坦言因為這一次了解中樂的樂器，預告未來的作品將會加入不同中樂元素，以及會努力探索更多中華文化。
二汶︰多謝曾經愛我嘅人
二汶在直播中疑似隔空回應七千字長文男粉絲︰「好多謝你哋，曾經愛我嘅人，或者依家好憎我啦，應該係，肯定係。有好多人繼續留低啦，你哋每個人嘅名我都好記得，然後我好想講，我好多謝你哋曾經愛過我，我都好多謝依家都愛我的一些人。」
她續說︰「如果你見到我有咩好或欣賞，而你決定支持我，或曾經支持我，其實唔係因為我好，而係你好！我好信因為你心入面有樣嘢好，你見到人哋，你先覺得佢係好，一切都係心境！我好多謝你，就算你曾經愛我，就算依家都愛我，我好多謝你，將你心入面嘅好投射喺我身上面，從而有呢個緣份。」之後她便唱出《有了你》。直播最後彈出鳴謝名單，二汶再多次特別鳴謝引來網民討論的「玄鳴老師」及支持她的朋友，並加入「師尊教導」、「以禮樂為藝，以德和做人」的字眼。