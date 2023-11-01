熱門搜尋:
姜濤 雙11 粉嶺嘉禾戲院結業 取消黑碼 MIRROR SOGO Thankful Week 2023 埼玉縣 冰上火花 以巴衝突 金球獎 施政報告2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO 啟德海灣 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-01 19:07:47

林作一個訊息解決J.Arie煩惱 雷深如︰我覺得林作勁嘅

分享：

林作雖然受JPEX案困擾，但他仍正面面對。

J.Arie本身是畢業於港大法律系，但為了音樂夢而棄做律師。

林作因為捲入非法虛產交易平台JPEX涉詐騙，一改高調作風。雖然受事件打擊，但他就分享網民的私訊，留言說表示有意發展另一事業。他說︰「由於近日收到非常多人想諮詢我人生、愛情、事業的查詢，本人正積極研究，並將在近日作出最新安排，不排除正式將此成為本人下一階段事業。」

Ad Block

林作變「大師」？

正當大家笑林作「搞邊瓣衰邊瓣」之際，J.Arie雷深如就公開大讚對方。J.Arie上載了跟林作的對話截圖，她稱大家都是修讀法律，但二人「係兩種唔同嘅人」，她稱自己向來很感性、不夠理性及欠缺系統，但因為林作一個訊息，令她茅塞頓開。她說︰「短短一個message，佢已經好理論地解答咗纏繞我好一陣子嘅疑問。反覆喺度諗佢講嘅嘢，有一種莫名嘅感動同啟發。我覺得林作係勁嘅。」而她亦知道有網民以為是講笑，她再留言說︰「大家唔好笑呀，我係認真㗎。」

J.Arie讚林作「係勁嘅」。

盼香港沒人受情緒病困擾

林作見到有人讚自己，當然要宣告天下，除了到對方的社交平台留言說︰「這就是我的實」，亦都轉載至其個人IG。根據J.Arie的對話內容，林作於下午把部份內容上載至社交平台。他說︰「如果你經常 overthink，那麼如何可以防止、面對、處理？這是我的一些心得。多年來我最能夠做到的，是調整心態。這是我面對風浪，內心都是如此平靜的原因。如果我可以，你一定也可以。記住，是一定。無論你在面對甚麼事

他續說︰「失戀、財政、身體出事、自尊受損、事業被摧毀、家庭破碎、甚至官非，我都面對過，而且從未有情緒問題。只是因為我研究得比很多人早，選擇了最好的方式去面對。未來，我會每天和大家分享多點我的做法。我的願望，是在第一世界的香港，沒有人再受情緒病影響」有不少人看過他與J.Arie的對話之後，表示認同，並期待林作之後的分享，好讓了解更多如何調整心態。

 

林作公開的內容，原來解答了J.Arie的煩惱。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受