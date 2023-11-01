林作一個訊息解決J.Arie煩惱 雷深如︰我覺得林作勁嘅

林作因為捲入非法虛產交易平台JPEX涉詐騙案，一改高調作風。雖然受事件打擊，但他就分享網民的私訊，留言說表示有意發展另一事業。他說︰「由於近日收到非常多人想諮詢我人生、愛情、事業的查詢，本人正積極研究，並將在近日作出最新安排，不排除正式將此成為本人下一階段事業。」

正當大家笑林作「搞邊瓣衰邊瓣」之際，J.Arie雷深如就公開大讚對方。J.Arie上載了跟林作的對話截圖，她稱大家都是修讀法律，但二人「係兩種唔同嘅人」，她稱自己向來很感性、不夠理性及欠缺系統，但因為林作一個訊息，令她茅塞頓開。她說︰「短短一個message，佢已經好理論地解答咗纏繞我好一陣子嘅疑問。反覆喺度諗佢講嘅嘢，有一種莫名嘅感動同啟發。我覺得林作係勁嘅。」而她亦知道有網民以為是講笑，她再留言說︰「大家唔好笑呀，我係認真㗎。」

盼香港沒人受情緒病困擾

林作見到有人讚自己，當然要宣告天下，除了到對方的社交平台留言說︰「這就是我的實力」，亦都轉載至其個人IG。根據J.Arie的對話內容，林作於下午把部份內容上載至社交平台。他說︰「如果你經常 overthink，那麼如何可以防止、面對、處理？這是我的一些心得。多年來我最能夠做到的，是調整心態。這是我面對風浪，內心都是如此平靜的原因。如果我可以，你一定也可以。記住，是一定。無論你在面對甚麼事。」

他續說︰「失戀、財政、身體出事、自尊受損、事業被摧毀、家庭破碎、甚至官非，我都面對過，而且從未有情緒問題。只是因為我研究得比很多人早，選擇了最好的方式去面對。未來，我會每天和大家分享多點我的做法。我的願望，是在第一世界的香港，沒有人再受情緒病影響。」有不少人看過他與J.Arie的對話之後，表示認同，並期待林作之後的分享，好讓了解更多如何調整心態。