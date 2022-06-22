林作借陳凱琳細佬谷IG人氣 震撼內容換來網民一句狼來了

陳凱琳與孖生細佬Derek擁有混血外貌，令陳凱琳一家的外表不時引來網民熱烈討論。林作見Derek早前po出父子合照，於是提出以鍾培生給他的一百萬，向對方挑戰，要求他們驗DNA證親子關係，並連續多天在網上就此事發文。

今日中午，林作在社交平台表示獲得陳家回覆，又大耍太極稱只要帖文及IG人數到達某一個數字便會公開內容，情況與他表示有袁嘉敏的回應手法如出一轍。林作更聲稱「如果post出黎大家唔收貨，我切。包震憾。」他指的「包震憾」相信並非指他獲陳家回覆內容，之後更連出數po吊網民癮。