林作借陳凱琳細佬谷IG人氣 震撼內容換來網民一句狼來了

陳凱琳與孖生細佬Derek擁有混血外貌，令陳凱琳一家的外表不時引來網民熱烈討論。林作見Derek早前po出父子合照，於是提出以鍾培生給他的一百萬，向對方挑戰，要求他們驗DNA證親子關係，並連續多天在網上就此事發文。
今日中午，林作在社交平台表示獲得陳家回覆，又大耍太極稱只要帖文及IG人數到達某一個數字便會公開內容，情況與他表示有袁嘉敏的回應手法如出一轍。林作更聲稱「如果post出黎大家唔收貨，我切。包震憾。」他指的「包震憾」相信並非指他獲陳家回覆內容，之後更連出數po吊網民癮。
陳凱琳家姐有回應
直至下午5時20分，林作貼出陳凱琳大家姐Joyce在社交平台的帖文，她寫道︰「林作先生，100萬會唔會少咗啲？」林作當然又借此消費，並再拖埋鍾培生落水︰「明白嘅，始終我用緊自己錢，人地講緊家族顯赫，區區得100，你估我細佬Derek喺嗰個167 Derek咩！」他表示會聯絡身在大陸的母親，看她能否幫手。
網民對林作借事件不停出po來谷自己的社交平台帳號人數，感到不勝其煩。他們留言表示「狼來了」、「算啦，見好就收！」又指他最後仍然是要搵阿媽，亦有網民建議林作「不如問另一個Derek可否幫手科水！」