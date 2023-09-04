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娛樂
2023-09-04 18:00:40

林作再戰保險業 邊間公司會請佢？

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林作從保險界轉戰加密課幣一樣有聲有色。

林作因為抽水抽出禍，保險公司隨即與他終於合作，其後他轉戰加密幣，更出售手上兩個物業，聲稱會把資金全投資加密貨幣。近日他又以每月26萬租用中環商廈娛樂行近3千呎單位作為「林作辦公室」兼加密幣找換店，以兩年租金計算，他需要孭起至少600萬租金。今日他在社交平台密密出po表示工作室正在試業，並稱有不少客戶到來洽談，除了上載林作媽在辦公室用電話的影片外，林作又貼了麥玲玲的照片。

又搞保險？

不過，正當大家以為林作全面發展加密幣事業之際，今日下午他宣布組織專屬的保險經紀團隊，並名為「林作保險經紀」。他寫道︰「本人的運作方式將會完全顛覆市場，真正改變保險業。」他稱運作模式、整個規則將會是保險業前所未有的方式。他又稱不會招募以前原有的成員，因為準則都會以前完全不同。

至於哪一間公司會聘請林作呢？根據「持牌保險中介人登記冊」顯示，保誠於74日終止委任林作，雖然他保險牌照是有效，但暫時吊銷，而原因是「根據《保險業條例》(41)64ZI條，本持牌保險中介人的牌照自20230704日起(包括該日)，已基於非紀律問題而暫時吊銷。」暫未見到他將會到哪一公司掛牌。

本報就此事聯絡林作，他說︰「我決定不加入任何保險公司，以獨立經紀身份，改變保險業！馬上復牌！」

林作與麥玲玲拍片，根據內容似是分享投資之道。

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