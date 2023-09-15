林作到警署提供資料協助JPEX苦主 承認自己損失慘重

向警方釐清 跟 JPEX 的關係 林作今早發聲明表示會向警方提供資料，盼為一眾投資者討回公道。今日下午他在律師陪同下到灣仔警署，渾身濕透的他表示今次除了釐清跟JPEX的關係外，同時把手上獲得的資料提供給警方，盼在有限的時間做更多的東西，幫到更多人。問到是否怕被人指是騙子，林作說︰「如果係就唔係行出嚟，今次係想做到一個幫到人有效、討回公道嘅角色，亦都慶幸有唔少人聯絡我，俾咗唔少有用資訊我，我都想即刻提供比警方。原本話約下個禮拜，但我都堅持係今日，盡早過嚟交待。」 否認是JPEX合夥人 對於有指他是該交易平台的合夥人，林作否認︰「冇啲咁嘅事。佢(JPEX)用嘅用詞係任何人都可以成為所謂平台合夥人，佢用嘅講法唔係一般或法律上講法，簡單啲講我唔係嗰個平台一份子，呢樣嘢我都會釐清。」問到為何會跟JPEX合作，他表示沒有跟平台直接合作，只是作為一個場外交易所，待客人兌換後或會使用涉事平台交易，與平台沒有直接關係。他說︰「我本身生意同平台沒有直接關係，我必須要講係我無辦法搵到該平台負責人，但係我希望透過一啲間接線索幫到警方，所以我主動嚟到提供資料。」

不覺得自己會被告 問到會否擔心被告，他說︰「我非常懷疑呢件事會發生，但我係非常樂意同警方合作，嚟多幾次都冇問題，我想係做幫忙角色出現喺度，我唔覺得我會被視為相關同有被告嫌疑嘅角色。」對於其他藝人有份參與推廣，他表示不清潔他們的參與情況，只知自己是站出嚟的一個，「我一向都係願意企出嚟嗰個，我角度係可唔可以幫到依家拎唔番錢嘅人，討回公道。呢個我係好在意，如果唔係做呢壇嘢，成件事冇意義。至於其他人角色，我真係唔知。」

JPEX跟他沒直接關係 對於他在新設的辦工室開講座叫人投資涉事平台，他說︰「我角色係做個資金轉換，現金變成電子，呢個找換角色並不是任何交易平台會做嘅事。如果裡面有介紹到平台，我唔止介紹到呢個平台，但都係間接做法，畢竟佢哋可能會呢啲平台再做呢找換咗嘅電子貨幣，但呢啲唔係直接關乎我嘅生意，我生意係佢哋用呢啲平台前一部份。」 中環辦公室暫停營業 提到他今次的生意觸礁，會影響大家日後對他的信心，林作說︰「根據最新發展，我有非常大質疑呢壇生意能否再做下去，我諗個擔憂係大過將來點做，係擔憂緊呢個生意做唔做得，呢方面會同我嘅律師仔細討論，當務之急係想幫廣大客戶，包括我都有用呢個平台，去追討返金錢。(中環辦公室暫停營業？)無錯！暫停營業直至另行通知，我要喺法律上釐清呢個生意是否可以安全進行。」