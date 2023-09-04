林作外婆買定金器送孫新抱 裕美隨時本周六嫁人

林作與裕美拍拖近5年，由當初遭林作媽王莉妮反對到大開綠燈，二人的關係很快會再進一步。近日林作不停為加密幣工作室宣傳，並透露收到外婆的金器，又謂在其工作室開幕當日，會請出107歲的外婆現身，把金器先交給媽媽，再由媽媽交予裕美。他更用到「雙囍臨門」來形容，表示最重要老人家開心，隨時開張當日同時變成結婚大日子。

金鏈升價近一倍

林作上載與親友的對話，他稱阿婆跟他說︰「昨天是先祖忌辰，你媽媽回来上香，我知道你媽和裕美姑娘和好了：所以我把在我手上送给你的蛇形金練交给你媽到你結婚時用」。根據照片上的單據，金鍊及吊咀於2015年購入，當年金價為每兩$11,730，合共$15,580。按照現時金價近2萬元一兩去計算，裕美收到的金器已值3萬多港元。裕美亦在帖文留言道︰「替我感謝她」、「你婆婆好sweet」。

林作媽支持囝囝不婚主義

林作早前視網膜脫落，裕美貼身照顧，不但幫他尋找醫生，又做司機兼專屬洗頭妹，就連林作媽亦被裕美的付出大為感動，更邀請她出席生日派對。不過在生日派對當日，問到裕美是否獲批做新抱，林作就表示媽媽未必贊成，又自稱怕遺傳「離婚」，所以可免則免，更謂自己沒需要傳宗接代。至於林作媽就贊同兒子不婚主義，又笑謂支持囝囝間中換畫，與裕美間中見一次便可。