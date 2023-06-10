林作宣布開班教授投資理財 自誇苦練30年終派上用場

「抽水王」林作上星期因鑽石山荷里活廣場謀殺案抽水抽出禍，其言論及行為，被任職的保險公司解僱並發出聲明「割席」。加入失業大軍的林作，坦言絕不擔心，更表示金子一定會發光發亮。昨晚，林作在社交網宣布最新動向，他將會開班教授投資理財。

林作寫道：「30年嘅苦練，今日終於派上用場了。本人欣然宣布：決定全心投入開班，教授投資理財。這件事，在林鍾大戰後開始籌備，其實已經醞釀了一年半。大家都知道，我是富二代，有個有錢媽媽，身家大概幾個億。但是媽媽的財富，其實從何而來？幾年前，媽媽做過雜誌訪問 - 她小時候每個月靠幾千元生活好難捱，因為窮一定要發奮，第一桶金是靠炒股賺錢。她有將她的獨門功夫傳授我，令我很早就懂得用她的方式去做投資賺取被動收入。」他更表示大家可以討厭他，但不要質疑他的能力：「所以很老實說，無論其他事業如何，我都能夠透過多年的投資達到財務自由。現在既然如此，我不如就趁著這個時機，去開班教大家投資吧！我將會推出全新投資課程計劃！詳情將會在明天開始公布，並會提供近一年半以來，利用林鍾大戰所得拳酬94萬港幣所獲得的回報紀錄，敬請期待。你可以討厭我，但你不能質疑我的能力。」今午，林作再貼文宣布成立「林作財自教室」，並將於本月29日晚舉行一場免費的網上分享會，分享她與媽媽的投資秘技。