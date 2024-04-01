林作愚人節宣布與裕美結婚 向前度麥明詩「示威」揚言搵李龍基做表演嘉賓

林作的舊愛麥明詩（Louisa）日前與機師男友盛勁為（Keith）拉埋天窗，向來愛「抽水」的林作連日來不停向前度Louisa「示威」，不停分享與裕美拍攝的婚照，而公開發表愛的宣言！林作母親王莉妮早前出席Louisa的婚禮時，卻大爆兒子只是受刺激，林作其後為母親的言論澄清，他表示：「本人就母親發言澄清：佢同我一樣喜歡狗up，並不代表本人立場。」今日（1日），林作便在社交網宣佈與裕美結婚。

搞18區婚宴 林作在社交網貼出與裕美的婚照，他不忘抽水舊愛Louisa 搞足4場的婚禮，並揚言會搞18區婚禮：「本人及和田裕美欣然宣佈：我地決定要搞婚禮了！這次，我們參照目前的潮流，決定將會在今年內全港18區每區每個禮拜舉行一次婚禮，邀請在當區居住或者工作的親朋好友，及任何想課金參與盛宴的網友們，共同見證盛事。」