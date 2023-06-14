林作抽水被炒稱學會慎言 自覺契機到要華麗轉身

林作早前就荷里活廣場謀殺案發表出位言論，而被保險公司炒魷魚。事後他在律師陪同下召開記招，但他堅決不為其言論致歉。不過，他稱若死者家屬因為他的言論受到影響，他願意道歉。然而，記招過後，林作與母親接受傳媒訪問，二人就事件鞠躬致歉。

林作被炒之後，連日來在社交平台出售自己的衣物，而且每張照片都是苦兮兮。昨晚他在專頁貼出自己的感受，自言多年來都是四不像︰「不是律師。不是老師。不是藝人。不是保險佬。」他稱開始讓人熟悉是自2015年參選區議會，同期有個港姐冠軍疑似女友，加上其背景優良，人愛出位，令他不斷存在於鎂光燈下。他說︰「放眼全港，真的看不到有誰是類似我的情況。很多人說我是網紅，但實際上我在網上並沒有很多人會給like，不靠網絡內容直接銷售，也沒有任何經營。但每次有重大事件發生，由於本人抽水本色，總會有很多社會的關心。近年來可能因為加入了保險業，一個具有厭惡性的行業，更是招致更多社會關注，自動因為身份而引來眾多負評。」

自言要請公關

他直言自己聚集了所有容易被妒忌的元素，而他的言論有極大影響力。他指無綫就他對港姐言論作出控告之後，「其實我就應該給自己一個身份認同 - 我就是公眾人物，無論是多麼奇怪的一個公眾人物。在這個基礎上，在我方面，應該要有兩個部署。第一，我應該要有一位公關顧問去特別為我打點公關上的事情。老實說，這在公司層面其實就需要有所準備。任何公司請我，我認為就應該和請明星來公司活動中心、拍廣告、代言一樣，深思熟慮外，必須每個人都獨立考慮，然後有專人配對服務，尤其是公關部的。」

林作︰ 我要開始慎言了

他認為自己加入保險業3年，能有80人團隊，全因他是公眾人物，不是普通人，因此「用我的人，必須懂得如何用我，而不是當我普通人去用。」亦因為其公眾人物的身份，他必須意識到自己言論可以引起的社會影響。他說︰「我在這個地方，無論有多麼推崇言論自由，我都要承認：我要開始慎言了。在這個基礎上，本人決定，為自己2015年來刻意塑造的網上社交媒體形象、虛假人設道歉。」