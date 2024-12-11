林作撮合阿儀Babyface撐檯腳 發展「友誼波」比喻為《哥斯拉大戰金剛》

無綫節目《呃錢》苦主Babyface向《東張西望》女神梁敏巧展開追求，可惜遭梁敏巧多次拒絕，廣大網民卻認為Babyface跟前「亞視一姐」薛影儀（阿儀）外型比較登對，繼早前邀阿儀一齊到髮型屋拍片剪頭髮後，兩人更被發現一齊行商場睇樓盤商鋪，林作決定充當「紅娘」，望撮合Babyface跟阿儀感情再進一步，兩人昨晚相約到仔餐廳撐檯腳，阿儀鋸扒飲香檳，面對Babyface表現得十分開胃，之後再食意粉又噒骨，食得相當滋味！

阿儀保護意識好強

Babyface為了見阿儀，昨晚穿上西裝赴會，阿儀則穿了橫間長袖Tee配襯紅色背心，見兩人一路食一路傾，此時林作突然出現，先跟兩人握手，阿儀就答：「係係係。」繼而向Babyface教路分享追女心得，不過阿儀卻懶理林作，繼續忘我嘆美食，之後就不斷澄清跟Babyface未有撻着，更謂：「唔好誤會！」林作聞言就說服兩人屬「友誼波」關係，阿儀似懂非明話：「係啦。」揚言不會跟對方發展，指Babyface並非自己杯茶。林作表示安排今次飯局，是知道網民認為Babyface跟阿儀十分合襯，他接受訪問時稱：「我覺得不妨試下，點知一試ok！順理成章搵個約會地方，西方浪漫情調餐廳，俾佢哋兩個坐底嚟試下囉！」對於可有追女招數推薦Babyface打動阿儀芳心，林作表示打動定直頭打都未知，但食西餐是需要酒精催眠，希望軟化阿儀，又認為阿儀抗拒Babyface，卻並不是針對Babyface，而是對陌生男人才作出好強的保護意識，希望Babyface靠和藹可親樣貌及笑容，把阿儀的冰山劈開。

至於阿儀一直心儀一位亞視高層，林作就認為要帶阿儀返回現實世界，對這位高層的背景略知一二，更忠告：「醒罷喇！」談到可會擔心Babyface跟阿儀發展有阻滯？林作表示不太擔心，如果阿儀將自己跟梁敏巧放在類似位置的話，阿儀則要小心幻覺及幻聽問題。阿儀早前聲稱唔恨拍拖，林作指：「佢去到呢個大概嘅人生階段都唔急拍拖，我只能夠講等同於對人生表示放棄，我唔支持咁樣嘅消極態度！」又認為Babyface是一位有血有肉男人，阿儀為何不妨一試，唔啱都可以彈鐘。聖誕節將至，林作建議兩人可直接交流：「唔好咁小學雞，直接打真軍！大家年紀唔細，有返入肉少少。我覺得食色性也，可以拖手就拖手、可以攬下就攬下。」林作又指愛情好奇妙，並以電影《哥斯拉大戰金剛》來比喻兩人，越難想像卻越可以「炒埋一碟」。