林作涉JPEX被捕｜獲保釋後開記者會談近況 自言低處未算低(附記者會足本訪問)

虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名後事件鬧至滿城風雨，林作今日由律師陪同下在位於麥當勞道寓所開記者會見傳媒。林作準時於3時現身，他先有幾點作公開交代，他提到本月19日獲準保釋離開警署，暫時未被起訴，現階段不會作任何評論及回應，而位於中環的辦公室，前日已終止租約。 會協助受影響人士 林作承認今次事件帶來很多苦惱，並套用自己偶像邱吉爾所講的金句，自言是個樂觀主意者，而他雖有好多事想做，但要待案件結才可以做，並稱自己獲還得清白之身後，在法律容許下會協助受影響人士，希望能夠幫到受害者，盡快解決事情。

拒絕回答財政狀況 其後，林作接受記者提問，但他在法律意見，不會就案情範圍以內作任何回應。林作在獲保釋後這兩天也瞓得好，談到當日保釋時走後門被指龜縮，林作解釋自己認為當時謹慎些比較好。至於麥玲玲指他辦公室風水差，林作笑言怕得罪業主不敢回答。被問到共損失多少？林作表示數字上不想作回應，並稱：「相信大家見到都唔係一件少事。」拒絕回答目前自己的財政狀況有否困難，而問到對今次事件有否感到後悔，他說：「呢個問題好哲學，何謂後悔，認為發生咗惟有勇於面對。」他稱媽媽非常擔心，今次事件，令母親跟裕美關係拉近，他直指兩人就今次事件拉得太近，兩人傾電話聯絡比他還多。被問到會否擔心人生安全，希望大家可以睇到他今次誠懇出來肯擔當一面。