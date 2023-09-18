林作涉JPEX被捕｜莊鍶敏急回大馬 KOL陳怡拍片鬧連登同證監會

苦主稱KOL陳怡失蹤

林作再被捕前仍如常分享自己的報道、支持者訊息及踢波花絮。至於另一KOL陳怡，同樣有開設「找換店」，日前她拍片未有正面回應JPEX風波，一味歸咎連登網民及證監會老屈。不過，林作被捕之後，有苦主表示「陳怡谷admin唔見晒」。據了解，陳怡亦於下午被警方拘捕。

至於為另一「找換店」做宣傳的莊鍶敏，日前出席活動時表示自己也是苦主之一，暫時損手6位數，自己靜待有關消息宣布，並稱會回大馬，她亦在IG分享跟家人飲茶見面的影片，估計她現身在馬來西亞。