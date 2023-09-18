林作涉JPEX被捕｜莊鍶敏急回大馬 KOL陳怡拍片鬧連登同證監會

JPEX交易所遭證監會點名事件繼續發酵，不少城中名人、KOL網紅，甚至藝人捲入風波。警方商業罪案調查科今日(18日)早上拘捕林作，涉嫌與JPEX案件有關，並搜查其位於中環娛樂行的辦公室「林作炒幣」，檢走多箱證物，包括一批現金。
苦主稱KOL陳怡失蹤
林作再被捕前仍如常分享自己的報道、支持者訊息及踢波花絮。至於另一KOL陳怡，同樣有開設「找換店」，日前她拍片未有正面回應JPEX風波，一味歸咎連登網民及證監會老屈。不過，林作被捕之後，有苦主表示「陳怡谷admin唔見晒」。據了解，陳怡亦於下午被警方拘捕。
至於為另一「找換店」做宣傳的莊鍶敏，日前出席活動時表示自己也是苦主之一，暫時損手6位數，自己靜待有關消息宣布，並稱會回大馬，她亦在IG分享跟家人飲茶見面的影片，估計她現身在馬來西亞。
陳定幫曾為JPEX宣傳
有份參與宣傳的風水師陳定幫亦成狙擊對象，但他如舊在社平台出PO，未受影響。肥媽亦曾為「找換店」宣傳，她回覆稱跟JPEX沒有關係，亦不知道「找換店」跟JPEX有何關係，自己只是叫人去上學，沒叫人購入任何加密幣。
陳零九︰全力配合調查
台灣代言人陳零九經理人於15日晚上回應說︰「「陳零九與 JPEX 雙方早已於 2023 年 7 月底結束合作，相關素材也已通知於緩衝期內儘速下架。」陳零九亦分享該限時動態表示：「想幫忙了解情況，但目前已聯繫不到 JPEX 相關人士，其他細節由公司處理中，並全力配合相關單位調查。另外，曾參與JPEX贊助拳賽的Toyz表示當時收到不少人向他表示JPEX可能有問題，但自己沒有太多證據，所以不能叫大家停。