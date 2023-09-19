林作涉JPEX被捕｜裕美送叉燒飯凍檸茶撐男友 被讚最佳女友打動作媽？ 4件事證不離不棄

林作被捕｜裕美送叉燒飯凍檸茶撐男友 被讚最佳女友

警方在9月18 日以「串謀詐騙」拘捕林作等6人，曾到林作位於中環娛樂行的辦公室搜查，據了解係同加密貨幣交易所 JPEX 風波有關。昨日林作被捕後，女友裕美買定外賣叉燒飯同凍檸茶送到警署，獲網民大讚「最佳女友」。

林作近年以抽水王自居，2020年投身保險界後日益高調，但因此出過唔少事。由於向來疼錫林作嘅作媽Lily（王莉妮）唔喺香港，裕美話獨自去處理林作嘅事，隨時STAND BY。林作被捕後，網民盛讚裕美係「最佳女朋友」，但裕美否認，更坦言「第二個好朋友出事都會幫手」。 14歲入行嘅裕美，最為人記得嘅唔止首本名曲《搭錯車（Yamete!）》，仲有一大籮嘅緋聞。扯上關係嘅名字包括陳柏宇、阮民安、張彥博等。2013年底，裕美同同為基督徒嘅圈外人林恩浩結婚，仲一齊去澳洲working holiday。但婚姻維持唔夠3年，裕美被爆同TVB藝人黃子恆發展婚外情，甚至有情慾短訊流出。裕美後來宣布離婚，後與意大利男Alex交往，到2018年底分手。不久裕美同林作被爆一齊去北海道，翌年因為拖手斷正，雙方正式公開關係。裕美與林作公開拍拖3年幾以來，多次展示最強女友本色，就連兩座大山 － 作媽及網民都打動到，可算谷底反彈。

林作阿媽開口叫阿仔翻撻舊愛 裕美買樓證財力 林作當日自爆戀情時，寫明作媽「歧視」失婚女性，作媽Lily亦講明唔接受裕美，即使裕美開口想同對方見面都被拒。於七師傅節目《七救星》，裕美親自下廚，Lily一啖都唔食；去到蘇民峰主持節目，作媽直情話唔介意個仔翻撻舊愛麥明詩，十分唔俾面。不過從事網購同珠寶生意的裕美，被Lily打撃士氣之後買樓證明實力！裕美當時入手嘅單位價值約800萬，林作更出post大讚女友「首期幾十萬，一炮過搞掂」。 林作視網膜脫落 裕美細心照顧打動作媽 曾經直言要到「南北韓危機化解」先見到阿媽同女友和解嘅林作，今年7月因視網膜脫落要立即入院做手術。裕美悉心照顧令作媽都大受感動，二人關係破冰。早排作媽70大壽林作嘅虛擬幣兌換店開幕時，裕美同Lily難得同框合照。