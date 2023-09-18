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娛樂
2023-09-18 15:48:26

林作涉JPEX被捕｜鍾培生為JPEX作客打拳收千萬現金　曾拍片稱使用會犯法

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JPEX代表早於6月曾來港並即場支付鍾培生一千萬港元現鈔予鍾培生。

林作今早被警方商業罪案調查科拘捕，涉嫌與JPEX案件有關，並搜查其位於中環娛樂行的辦公室「林作炒幣」，檢走多箱證物，包括一批現金。林作在其律師陪同下到中區警署繼續接受調查。

JPEX7月初在台北舉行《The Cage 拳上2023 終於之戰》，並邀請了鍾培生及香港前電競選手冠軍Toyz對戰。當時鍾培生在香港傳媒見證下收了1000萬現金拳酬，而Toyz的拳酬則透過平台支付約值港元350萬元的加密幣。當天主辦單位曾花了不少時間介紹公司，並稱以現金支付鍾培生的拳酬是代表其公司財務穩健。鍾培生當日亦表示自己沒份參與籌備，今次是應邀出賽。

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鍾培生係合伙人？

然而在JPEX的合伙人一欄就見到鍾培生的照片，為其內容跟其他合伙人不一樣，估計是JPEX以贊助一事順道加插了他的照片。由於鍾培生成功收得1000萬現金，目前成為JPEX唯一贏家。

JPEX網站合伙人的照片見到有鍾培生。

鍾培生的合伙人簡介只稱是贊助夥伴。

鍾培生不信加密幣

另外，鍾培生早於2年前已拍片表明自己不相信加密幣，他聲稱自己早於2014年去了解及參與區塊鏈範疇，並投資過加密貨幣。他在片中解釋加密幣交易流程，他說︰「只要有一日政府話虛擬貨幣係犯法，其實虛擬貨就會冇咗。甚至話虛擬貨幣唔可以轉返錢去銀行，銀行唔可以收虛擬貨幣，呢樣嘢已經可以話拉你，當你印假貨幣，雖然唔知邊個交易，但使用假貨幣係犯法，你使用就係犯法。」

鍾培生稱只要有天政府指大家手上的虛擬貨幣是犯法的話，自己去行使便會有罪。

他又指虛擬貨幣像遊戲內的遊戲幣，若遊戲倒閉便會喪失所有遊戲幣。他稱情況像虛擬貨幣，若不轉出來，只可以在虛擬市場玩，認為此點已經有問題。他最後總結說︰「我係信區塊鏈，但我唔信虛擬貨幣，因為政府隨時可以監管。我認為錢嘅價值在於可以換取物質，如果政府ban咗成個虛擬貨幣，虛擬貨幣個世界唔大，冇咗對全世界影響都唔會大。」

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