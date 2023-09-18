林作涉JPEX被捕｜鍾培生為JPEX作客打拳收千萬現金　曾拍片稱使用會犯法

林作今早被警方商業罪案調查科拘捕，涉嫌與JPEX案件有關，並搜查其位於中環娛樂行的辦公室「林作炒幣」，檢走多箱證物，包括一批現金。林作在其律師陪同下到中區警署繼續接受調查。

JPEX於7月初在台北舉行《The Cage 拳上2023 終於之戰》，並邀請了鍾培生及香港前電競選手冠軍Toyz對戰。當時鍾培生在香港傳媒見證下收了1000萬現金拳酬，而Toyz的拳酬則透過平台支付約值港元350萬元的加密幣。當天主辦單位曾花了不少時間介紹公司，並稱以現金支付鍾培生的拳酬是代表其公司財務穩健。鍾培生當日亦表示自己沒份參與籌備，今次是應邀出賽。