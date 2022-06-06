林作澄清「豬扒論」 揚言唔怕同無綫打官司

林作於晚上開直播公開回應無綫的律師信，他表示當時收到一個電郵，一度誤以為是垃圾郵件，其後發現內裡有一個附件，才知道是律師信。他簡單交代信中內容，並強調自己去年捧紅了「東涌羅浩楷」利愛安。 身為前大律師的林作逐一回應無綫，他讀出無綫律師信其中一句並謂︰「利愛安小姐唔係豬扒，相反佢擁有善良開朗嘅特質，廣受觀眾歡迎。TVB呢一句意思係有善良開朗嘅特質就唔可以係豬扒，但我覺得有侮辱性，依家啲豬扒都係好人，係你寫嘅，你話相反擁有善良開朗嘅特質，即係豬扒係無嘅，大家就要小心啲。」

質疑無綫曲線宣傳 林作對無綫提出的要求，他坦言對這些律師信是駕輕就熟，如食生菜。他表示會向無綫提交書面回應，並指無綫安排明天(7日)進行港姐複選，予人「扯貓尾」的感覺，坦言現正考慮會否親身把書面回應交到電視城。他說︰「我嘅言論係意見，並非事實陳述，作為意見，在法律上係好難作出誹謗控告。至於乜嘢為『豬扒』，就係各人定義都有唔同睇法，係好難講告到。」他又認為，無綫今次向他發律師信是曲線宣傳，質疑出信日期及回應日期都與港姐面試有關，是太過巧合，「我覺得係花招宣傳，唔係認真告，任何一個認真律師望住呢封嘢，係無可能咁樣同你出呢封信。」 林作指其言論中的「豬扒」是指不入圍，僅在初選出現的人，他說︰「呢幾日，我哋係地鐵站見到嘅極品，呢啲我認為，確實講豬扒係唔啱，呢啲係恐龍，你嗌豬扒都侮辱咗豬扒，呢個我道歉嘅！」他之後再發表惹火言論︰「本人道歉，向全港市民道歉，呢啲係恐龍，我當日喺日出康城門口行過嘅感覺係有班暴龍行過。講清楚，個啲係未入選。TVB都唔會承認嗰啲係入選到。九成係指未入圍，只係報名，好多係豬扒。我唔係跪低，我要澄清唔係講緊上到電視，真正入圍個啲九成係豬扒。」