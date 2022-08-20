林作稱收到緬甸詐騙人質求職 全程正常交流講足20分鐘

柬埔寨、緬甸及泰國等國人口販運猖獗，近日揭發除了台灣人外，更有多名港人被「賣豬仔」，被迫從事犯罪行為。向來有「抽水王」之稱的林作，亦有在社交網帖文提到此事，他稱上月10月收到一位保險業人士私信表示想加入他的保險團隊，不過對方又稱現時人不在香港，只能安排視像面試，林作表示：「本人覺得奇怪，第二天和他通了網上電話。全程正常交流，長達20分鐘。到最後，我邀約他回港後見面，然後他表示：『實不相瞞，我現在被人從泰國綁架到了緬甸。』我聽到，馬上cut咗線，並咒罵此人：『白卡佬！』由於本人貌似瘋癲，經常吸引以為和我同channel的人到訪。殊不知原來他講的是真話。問題來了：你老X都被人綁架了，仲點解可以咁氣定神閒DM我求職？仲要講20分鐘？仲要最後先輕輕帶過你被綁架？我思前顧後，認為結論，係呢班去咗東南亞賣豬仔嘅人，全部係白卡佬。佢地（哋）係自願上吊的。」

林作指與此人已經失去聯絡，又表示對方可能生死未，不過他坦言即使對方能夠逃出生天安然回港，也不會讓他加入自己的保險團隊，「正常人的判斷力都沒有，為了貪圖快錢走去山卡啦（山旮旯） - 抵政府叫你自己上網填form求救。」最後他更笑言自己的保險質素，不是降低到東南亞賣豬仔的level 。