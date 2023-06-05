林作記招｜否認濫用言論自由 強調帖文無冒犯之意

今日(5日)，林作在其住所舉行記者會，交代被終止合約及其最新進展。他在問答環節上，多次表示其帖文絕無冒犯別人的意思，又認為大家從其網上言論就認定他的全部。
問到其言論或影響到死者家屬，林作表示︰「如果死者家屬喺呢一刻對我言論感到悲傷，大家未免諗我太大影響力。我相信佢哋屋企人現時係悲傷中，亦都冇辦法理會呢啲唔關事嘅嘢。如果佢哋兩家人需要任何形式協助，無論法律建議，或要多一把聲音，我一如以往會挺身而出，我係非常相信公義，我相信我價值係會令人關注其他議題。(會否向死者家屬道歉？)絕對道歉，如果我說話係令到佢哋損害到、影響到家人感情，我係會絕對道歉。」
林作續說︰「我想大家未必諗到個角度，唔去特別出PO去講自己痛心同悲哀，唔用R.I.P.三個字，唔代表我哋冇同理心、同情心。調番轉，成日出PO講我好有同理心、同情心嘅人，往往都係擦存在感嘅人。我喺呢件事上，過去發表唔同言論，包括政府要審視對精神病患者嘅監控，呢啲係正面，有同情心及具體建議嘅講法。但係，冇人留意，但一啲黑色幽默，就被我啲黑粉無限放大。」
避談不是最好方法
林作指大家不應只專注兩名死者家人的感受，而是要專注全香港人感受。「我認為全港人要明白，依家嘅悲傷、沉重感受，更加多來自恐懼，在於呢件事離自己有幾近。從我自小接受嘅教育，只有真正要面對，而唔係避談呢件事，先能將恐懼放低，從而走出悲傷。」
他舉例說，有政府官員、慈善組織表示要停止傳播當日閉路電視片段，「我唔認為唔好傾、唔好講呢啲傳統封閉思想係面對呢件事最好做法。同樣地唔同意傳媒講法，話我當呢件事係玩笑，我冇。」對於他當日出PO提及與疑兇波鞋同款一事，被質疑是否太過冷血，林作說︰「絕對有(諗過)，但絕對冇冒犯或寬恕過兇手，冇冒犯過死者同其家屬。我見唔到呢方面對佢哋不敬，你只可以話我冇特別出來講節哀順變，我認為呢個係全港，應該係人都會有嘅自然反應，唔需要我加把口。」
可以唔同意但無權阻止
對於刪PO，林作解釋是有人教，「如果你想言論有人關注，就係DELETE，即係俾過LIKE都抽番起。」有記者問到若今次事件發生在自己或客戶身上，會否同樣以黑色幽默去自抽，林作說︰「我會！」問到近日香港發生這麼多事，為何只選這一單，林作說︰「呢個係觀眾選擇性失明，我係每日就唔同事件去抽，絕對冇選擇性攻擊，所有嘢都係發表過言論。你可以唔同意，但你唔可以阻止我發表看法。重點係，所有呢啲說話係冒犯到人都好，唔代表我哋真實價值觀係咁。喺呢件事上面，我覺得最不忿係實際上，好多人知道我真實嘅人係點，網上呈現嘅人設係網上嘅人設，同藝人喺各人呈現嘅唔同一面係一樣，只係一個人設，係唔可以代表呢個人全部，好多身邊嘅人都知道，甚至乎在公司層面。但係，呢件事上，我認為係向呢啲卑鄙無恥網網民叩頭。」
強調自己是好人一個
至於是否濫用言論自由，林作說︰「如果我係濫用言論自由，要睇下我法律上會面對咩問題。如果係濫用言論自由，係會構成刑事罪行，無可能係呢次上面有任何罪行，甚至道德上都值得商榷，我從來都唔係一個冇同情心、同理心嘅人。我獲得咁多人支持，佢哋就係知道我比絕大部人，我表面我可能樣衰衰，實際上係好人，好多偽君子入面先係賤格嗰個，我相信周圍人眼光係雪亮。」