林作記招｜否認濫用言論自由 強調帖文無冒犯之意

今日(5日)，林作在其住所舉行記者會，交代被終止合約及其最新進展。他在問答環節上，多次表示其帖文絕無冒犯別人的意思，又認為大家從其網上言論就認定他的全部。 問到其言論或影響到死者家屬，林作表示︰「如果死者家屬喺呢一刻對我言論感到悲傷，大家未免諗我太大影響力。我相信佢哋屋企人現時係悲傷中，亦都冇辦法理會呢啲唔關事嘅嘢。如果佢哋兩家人需要任何形式協助，無論法律建議，或要多一把聲音，我一如以往會挺身而出，我係非常相信公義，我相信我價值係會令人關注其他議題。(會否向死者家屬道歉？)絕對道歉，如果我說話係令到佢哋損害到、影響到家人感情，我係會絕對道歉。」 林作續說︰「我想大家未必諗到個角度，唔去特別出PO去講自己痛心同悲哀，唔用R.I.P.三個字，唔代表我哋冇同理心、同情心。調番轉，成日出PO講我好有同理心、同情心嘅人，往往都係擦存在感嘅人。我喺呢件事上，過去發表唔同言論，包括政府要審視對精神病患者嘅監控，呢啲係正面，有同情心及具體建議嘅講法。但係，冇人留意，但一啲黑色幽默，就被我啲黑粉無限放大。」

避談不是最好方法 林作指大家不應只專注兩名死者家人的感受，而是要專注全香港人感受。「我認為全港人要明白，依家嘅悲傷、沉重感受，更加多來自恐懼，在於呢件事離自己有幾近。從我自小接受嘅教育，只有真正要面對，而唔係避談呢件事，先能將恐懼放低，從而走出悲傷。」 他舉例說，有政府官員、慈善組織表示要停止傳播當日閉路電視片段，「我唔認為唔好傾、唔好講呢啲傳統封閉思想係面對呢件事最好做法。同樣地唔同意傳媒講法，話我當呢件事係玩笑，我冇。」對於他當日出PO提及與疑兇波鞋同款一事，被質疑是否太過冷血，林作說︰「絕對有(諗過)，但絕對冇冒犯或寬恕過兇手，冇冒犯過死者同其家屬。我見唔到呢方面對佢哋不敬，你只可以話我冇特別出來講節哀順變，我認為呢個係全港，應該係人都會有嘅自然反應，唔需要我加把口。」