林作記招｜斥網民行為瘋狂 要求政府正視精神病患者問題

今日(5日)，林作在其住所舉行記者會，交代被終止合約及其最新進展。他在問答環節上，多次表示其帖文絕無冒犯別人的意思，又認為大家從其網上言論就認定他的全部。他也花了不少篇幅指現時網民的言論已經到達非常瘋狂的程度。 對於網民覺得他現時落得一個不好的下場，林作表示︰「唔同意！我呢刻情況係水漲船高，過去24小時係獲得非常多，無論係保險業，或保險業以外嘅人向我招手，話俾我聽個價值比自己想像中更高，所以我唔擔心，我相信我下一步只會更精彩。我係完全唔擔心，更可以透露已經收到非常具體嘅合作邀請，我冇去傾，暫時亦都冇興趣傾，因為我未完結呢件事，但係我見到嘅係有危就有機。」

不滿網民視他如殺人犯 至於會否覺得抽水成功，林作說︰「抽水一直都係大家網路做緊嘅嘢，係咪因為抽水而成功？我成唔成功？我覺得係幾成功，fans無數，唔鍾意我嘅人亦都好多，但我覺得今時今刻撈得幾掂，噚日係我瞓得最好一晚，因為一晚入面收到幾百個感謝、表揚嘅信件，當中包括來自新合作方嘅，只係見到未來林作會更上一層樓。」 林作又否認自己的「成功」是建基於別人的苦難上，「大家要搞清楚一樣嘢，言論同真係做出壞事本身，唔可以話有任何關聯。當你攞一件事去開玩笑，同嗰件事本身係冇關聯，要搞清楚，一個好畸形現象。喺過去一日，網上攻擊我嘅人，仲多過攻擊個殺手，好似將矛頭講到我搞到件事咁樣，大佬！冤有頭債有主，唔好搞錯！見到嘅係，數據喺攻擊我嘅留言係多過呢件令人非常傷感事件，即係話有一堆網民唔係去關心真正社會關心嘅嘢，而係關注我一個無聊言論，我覺得係畸形同有問題，完全無預料過咁！(有否覺得自己犯眾憎？)呢個問題係問得非常好，因為呢個問題就係一個好恐怖社會現象，呢件事對我來講，令我比起呢件個別事件感到心寒，就係見到網民變態程度、瘋狂程度、人身攻擊、生命威嚇程度，係勁過好多真係施展暴力嘅人，係好恐怖。令我更不忿嘅係，原來啲大機構係對呢啲咁嘅人，係睇得咁重！」

抽水沒問題但不能攻擊 林作續指連日來網民不停問候其母親及女友裕美，對於她們受連累全因他的言論，他說︰「言語暴力同真係捅你一刀係有十萬八千里嘅區別。最大問題係網民變態程度係超越正常人，如果你言語抽我媽水係冇問題，但係話殺我全家、殺我媽就有問題。抽水定義係無傷大雅，抽水係冇攻擊性，大家搞清楚可抽水主題，同攻擊目標。主題係可以任何一個悲傷事，但目標係唔可攻擊。即係話『你要插死你阿媽』，呢個唔係抽水，而係言語暴力，人身恐嚇，如果我講呢啲說話而公司炒我，係應該，甚至乎係應該要報警被人去拉同落口供，呢件事直情係犯法，因為係教唆他人犯罪，但依家唔係。」他表示其帖文不存在攻擊性，言論自由應該是「推到最盡而受到保護」，直言他的言行不至於換來網民過激反應及公司這個決定。

檢討言論是否要迎合港人口味 問到其言論以後會否顧及接受程度不高的人，林作自言很接受香港文化未必像外間般廣闊，「十分明白自己喺出面睇嘅嘢比較多，而帶咗啲元素對本地啲人感受有衝擊，自己亦十分願意去檢討，係咪應該去感受本地人品味，因為交化差異絕對要去探討。呢個就係重點，言論上係冇對定錯，係有鍾意定唔鍾意，講到尾只係一個抽水行為，而唔係依家變咗十惡不赦。依家俾個感受係我係殺人嗰個，完全離譜。」他續指大家無限放大網上言論，事實上大家只要覺得他是在亂說話。 不評論麥明詩俾like 林作直言看不到需要為自己言論道歉的理由，但絕對願意檢討下次抽水角度，認為要時刻審視自己言論。他再次強調，現時網上反應過激，他表示大家只把其言論，視作他只是一個衰人。對於前度麥明詩在保險公司的帖文給like，林作說︰「掉轉佢有單嘢，我唔會作出任何回應。我一直堅持唔好搞到任何前度，分手不是朋友，但應該保護對方，唔評論，聽講佢俾完又收like，唔會猜測，我冇特別諗法，亦冇特別感覺。」