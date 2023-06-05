林作記招｜要求前公司解釋解僱原因 保留法律權利 拒為言論公開道歉

鑽石山荷里活廣場發生謀殺案當日，林作在社交平台張貼一幅模仿疑兇在商場呆站的相片，又聲稱放售一對疑兇當時穿著的同款球鞋，事後在網上被猛烈抨擊，並有人揚言要抵制其僱主保誠香港。保誠及後發表聲明，「知悉有個別理財顧問就近日社會悲劇作出不當言論和行為，這與我們公司的價值觀背道而馳，經內部調查後決定與其終止合約。」今日(5日)，林作在其住所舉行記者會，交代被終止合約及其最新進展。

林作於傍晚6時許現身，笑容滿面的他先讓傳媒拍照，介紹代表他的律師David，並指對方是「法律界林作」，早前的不小心駕駛案都是由他負責。之後林作先向傳媒致歉，因為臨時更改開記招的地點，又透露母親將於今晚回港與他共商未來大計。 林作表示：「喺依家情況下，事業上有好多客戶同團隊係唔受影響，仲喺公司，包括助手、秘書都係睇住客戶啲嘢，係冇人有利益受到影響。對於有報道指我嘅團隊成員同我割席，話唔會同我一齊離開，呢個唔係正確講法，事實係我叫佢哋唔好非必要離開工作崗位，係我要求自己80人團隊，唔要影響到客戶。」

保留法律權利 林作聲稱有非常多客戶，在過去48小時，自發向其前公司作出投訴，要求解釋公司將客戶利益置於網民之上，而並非客戶之下，「我甚至乎夠膽講，係莫名其妙極端，用恐嚇字眼嘅人擺得更加高，客戶甚至要求我將抱怨擺出來。喺我角度，今次公司做法，我係絕對唔同意，最主要係針對保誠出嘅po，喺我未獲得任何通知、諮詢、同任何聆訊情況下就咁出呢個公布。就係呢個公布，有兩個問題我同律師研究到今日，簡單去講，係我唔同意佢哋嘅講法，具體要經過更加多法律諮詢先再作出回應，我係會保留所有法律權利。

要求前公司解釋 對於被指言論違反社交媒體守則，林作表示：「呢個角度好難講得通，過去幾年小弟抽水、抽火水事件係不少，有傳媒講我過去一年至少都有7單抽水事件，無論係抽死人水、DNA水，不同程度都有發生過，但呢啲並未視為有問題。今次同樣係冇涉及我專業操守之下，被視為違反守則係值得商榷。」 他直言必須要舉行記招，原因是：「我係極度唔同意，話我同該公司代表嘅價值觀係背道而馳，呢4個字係代表調轉意思，呢個罵名恕不能接受。呢個係公司不尋常舉動，一間咁大公司作出呢個言論，我作為一個普通無名小卒要出嚟保護自己，出來嚴正聲明唔同意呢個講法，如果講價值觀係背道而馳，呢個係一個好嚴重指控，即係佢講熱血，我係冷血，佢係善良，我係邪惡，我覺得公司要俾一個交代我，呢個言論係咩意思，因為係影響到我出來工作可能性。我哋會以書面要求公司解釋。」