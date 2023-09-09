林作踢爆裕美尋父內幕 107歲外婆向未來孫新抱送足金龍鳳鈪

林作位於中環娛樂行的辦工室今日開張，除了媽咪、裕美之外，林作的107歲婆婆亦有到場，三代同堂剪綵及齊切燒豬，裕美更獲送上三両多足金龍鳳鈪認定其「媳婦」地位，問到是否希望林作今年結婚？林婆婆說：「希望盡快，到時親手幫孫媳婦戴上，老人家就最高興。」

林作OTC炒幣主要兌換電子貨幣，以賺取當中差額，他今次投資相當揼本，單是該辦公室的月租已多達26萬港元，加上燈油火蠟及三名全職員工的人工，每個月開資約30萬，問到每個月的進帳目標？林作表示：「最少每個月要賺過百萬，先值得每個月投資30萬啦，目前嚟講係進度良好嘅，希望可以Keep住。」林作表示原本公司是昨日（8日）開張，在一星期前決定改在周六比較方便進行開張儀式，好彩避過長遲逾12小時的黑雨，他和裕美在發出黑雨當晚剛在公司離開去睇戲，散場便遇上黑雨，兩人各自開車到灣仔更出現水浸情況，裕美要駕車帶着尾隨的林作，林作表示：「冇雨撥嘅我架老爺車，我個頭係隊出車窗嚟咁樣望路，個頭濕晒！」談到兩人獲婆婆送上龍鳳鈪會如何保存，林作搶答：「賣咗佢，攞嚟買加密貨幣的加密貨幣。」旁邊的裕笑言要「溶咗佢」，再追問兩人婚事，裕美稱：「唔想，唔想同佢結。」