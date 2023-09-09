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娛樂
2023-09-09 17:38:02

林作踢爆裕美尋父內幕 107歲外婆向未來孫新抱送足金龍鳳鈪

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林作今日開張之喜，三代同堂出席今日活動。

林作今日開張之喜，三代同堂出席今日活動。（蘇文傑攝）

林作位於中環娛樂行的辦工室今日開張，除了媽咪、裕美之外，林作的107歲婆婆亦有到場，三代同堂剪綵及齊切燒豬，裕美更獲送上三両多足金龍鳳鈪認定其「媳婦」地位，問到是否希望林作今年結婚？林婆婆說：「希望盡快，到時親手幫孫媳婦戴上，老人家就最高興。」

林作OTC炒幣主要兌換電子貨幣，以賺取當中差額，他今次投資相當揼本，單是該辦公室的月租已多達26萬港元，加上燈油火蠟及三名全職員工的人工，每個月開資約30萬，問到每個月的進帳目標？林作表示：「最少每個月要賺過百萬，先值得每個月投資30萬啦，目前嚟講係進度良好嘅，希望可以Keep住。」林作表示原本公司是昨日（8日）開張，在一星期前決定改在周六比較方便進行開張儀式，好彩避過長遲逾12小時的黑雨，他和裕美在發出黑雨當晚剛在公司離開去睇戲，散場便遇上黑雨，兩人各自開車到灣仔更出現水浸情況，裕美要駕車帶着尾隨的林作，林作表示：「冇雨撥嘅我架老爺車，我個頭係隊出車窗嚟咁樣望路，個頭濕晒！」談到兩人獲婆婆送上龍鳳鈪會如何保存，林作搶答：「賣咗佢，攞嚟買加密貨幣的加密貨幣。」旁邊的裕笑言要「溶咗佢」，再追問兩人婚事，裕美稱：「唔想，唔想同佢結。」

林作三代同堂齊切燒豬。 林作三代同堂齊剪綵及切燒豬。（蘇文傑攝） 林作107歲外婆向未來孫新抱裕美送足金龍鳳鈪。 兩人獲婆婆送上龍鳳鈪後，表示會賣咗佢。

對於裕美跟日籍父親失聯多年終於在上月團聚，當她一臉喜悅欲回應尋父過程之際，林作再次搶答：「（搵嘅過程）絕對唔艱難，今日就住am730我決定爆佢大鑊，我話俾你聽，佢幾簡單就搵番佢老竇，佢老母有一日執屋企嘅報紙，喺下面搵到本簿仔，上面寫住和田具久，即係佢老竇嘅電話號碼。」林作透露裕美爸爸一直沒有改電話，裕美最後成功致電爸爸便促成今次父女相認，裕美坦言的確是關乎一個電話，她顯得無奈又激氣，立即反駁指並非如林作講得簡單，林作仍鬥氣話：「呢個要將事實呈現，講到咁感動，係同一個電話，二十幾年冇變過。」裕美指父親未見過林作，暫時只看過照片，其父卻讚他靚仔，林作聽完即好開心。

裕美的父親不懂中文，父女只可以用日文溝通，她最初要找朋友聯絡父親，多年沒有講日文的裕美表示：「佢同我朋友講，話我真係好想同我個女講嘢，我知道佢可能已經唔記得日文點講，但我哋父女嚟㗎嘛，我哋一定溝通到，呢句當時令我好感動，所以一定要發晒癲咁搵到佢。」裕美暫時未安排父親到香港，計劃今年內會再返日本探爸爸，林作揚言要請世伯到紅燈區「搵番啲感覺」，裕美指爸爸年紀大受唔住，而她指父親正過住退休生活，希望多點時間陪老父，更有回日本定居的打算，兩人齊聲話不介意Long D，林作認為是「久別勝新婚」。

裕美跟日籍父親失聯多年終於在上月團聚。 林作今次投資相當揼本，單是該辦公室的月租已多達26萬港元。 林作新公司每個月的進帳目標最少要賺過百萬。（蘇文傑攝）
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