林作連環求婚狂「食檸檬」 裕美嬲爆伸腳踢走：我拒絕

林作與裕美拍拖多年，雖然二人的相處模式像歡喜冤家一樣經常互寸對方，但感情非常穩定，早前林作更在社交網公開向女方求婚的片段，不過就屢試屢敗。林作日前準備了鑽戒向裕美求婚，第一次是在中秋節的前一晚，二人行行下街，林作於垃圾堆旁忽然跪地，被裕美即場拒絕；而第二次，林作就硬闖浴室，向正在浸泡泡浴的裕美遞上戒指，激到裕美大叫趕他走，更表示：「戒指我冇咩？好煩呀」。

來到第三次，林作就趁裕美在睡房瞓覺時，開門衝入去又遞上戒指，裕美再大叫仲伸了林作一腳趕他走。最後一次，林作在裕美食飯時，拿出一桶洗潔精及求婚戒指，並說：「你唔制！我就喺你面前飲咗佢！」裕美即笑言：「飲吖！你飲咗我即刻應承！」短片見赤裸上身的林作飲了手上的另一支酒，最後更有他以往醉酒瞓在地上的搞笑片段。林作四次的求婚大戰全告失敗，有網民就替他肉緊，叫他加點誠意。