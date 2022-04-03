林作$500轉售對話 袁嘉敏怒斥出賣朋友︰這種男人真悲哀

憑《鴨王》一脫成名的前港姐袁嘉敏早前在IG限時動態鬧爆鍾培生及鍾父是人渣，鍾培生及袁嘉敏先後作回應，而向來愛抽水的林作當然緊貼事態發展，不停在個人社交平台評論，更上載與袁嘉敏的對話截圖，表示若大家有興趣知道他們的對話內容，可以用$500換取未經打格處理的原圖。
林作︰收錢收到手軟
林作其後表示網民反應活躍︰「你哋係咪痴線架！搞到我成晚都冇訓過！收錢收到手軟」他們的對話內容見到袁嘉敏似暗示林作不要講太多，又指自己曾把一些拳賽門票交給林作的朋友，好讓他們可以入場。袁嘉敏其後得知作出售二人的對話後，在IG回應斥遭對方出賣，認為對方不是山窮水盡要500開飯， 沒想過幫朋友的後果換來這樣的後果，坦言「這種男人也真悲哀。」
袁嘉敏遭出賣感難過
袁嘉敏回應說︰「我昨晚是有叫他不叫comment咁多，因為件事都唔關他事，語氣也不是在命令他甚麼的，早前幫過他，希望他在這刻comment少些。他一早起身就拿來出賣，也好，讓市民看清楚他會為五百元出賣朋友。」
她提到自己幫林作的事是給予對方更多的「林鍾一戰」門票︰「拳賽時我把門票給了他，因為知道他要自己買門票給家人朋友，覺得他只學了拳擊半年，就要面對咁大場面，是值得有多些免費門票讓他家人入場支持打氣。他販賣我們的對話，我當然嬲，因為他也不是等五百元開飯。如果他是山窮水盡已經無辦法生活，賣了錢幫到他開飯，我會明白，但他不是嘛，純粹出賣。也好，或者這樣市民會明白我為甚麼這樣傷心生氣，幫朋友的後果是出賣。這種男人也真悲哀。」