林作$500轉售對話 袁嘉敏怒斥出賣朋友︰這種男人真悲哀

憑《鴨王》一脫成名的前港姐袁嘉敏早前在IG限時動態鬧爆鍾培生及鍾父是人渣，鍾培生及袁嘉敏先後作回應，而向來愛抽水的林作當然緊貼事態發展，不停在個人社交平台評論，更上載與袁嘉敏的對話截圖，表示若大家有興趣知道他們的對話內容，可以用$500換取未經打格處理的原圖。

林作︰ 收錢收到手軟

林作其後表示網民反應活躍︰「你哋係咪痴線架！搞到我成晚都冇訓過！收錢收到手軟」他們的對話內容見到袁嘉敏似暗示林作不要講太多，又指自己曾把一些拳賽門票交給林作的朋友，好讓他們可以入場。袁嘉敏其後得知作出售二人的對話後，在IG回應斥遭對方出賣，認為對方不是山窮水盡要500開飯， 沒想過幫朋友的後果換來這樣的後果，坦言「這種男人也真悲哀。」