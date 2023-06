林作早前就荷里活廣場謀殺案發表出位言論,而被保險公司炒魷魚。事後他在律師陪同下召開記招,日前,林作與母親接受傳媒訪問,二人就事件鞠躬致歉,並更新最新去向表示將會開班教授投資理財。

林作被炒之後,連日來在社交平台出售自己的衣物,而且每張照片都是苦兮兮。今日,有網民就發現其FB專頁突然「消失」,只剩下私人帳號,而他的IG仍然有更新,並在限時動態亦貼出多張出售領呔、西裝、足球鞋等的照片,寫著:「Sale!!!!」,同時轉發了一段影片,他寫著:「Cancer joke.A terrible thing. A joke about a terrible thing. Not the same thing. 」