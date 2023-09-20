林俊傑搶先使用iPhone 15 Pro Max 分享使用心得　網民：「鈦」帥了

蘋果（Apple）iPhone 15系列將在22日正式開賣，引起果粉搶購潮，藝人林俊傑19日搶先開箱最新的iPhone 15 Pro Max，並分享使用心得。只見林俊傑19日貼出他拿著iPhone 15 Pro Max的照片，是Apple主打的原鈦金屬色手機，並寫下使用感想：「更輕、更滑、更快」。

人像照無須切換到「人像」模式也能拍攝

該貼文引起1.4萬人按讚，紛紛留言：「好好看」、「超帥」、「跟我買一樣顏色欸」、「鈦帥了」、「帥氣了！速度那麼快手」、「看起來好有質感喔」、「羨慕」，還有人幽默回應：「識15者為俊傑」。事實上，這次iPhone 15全系列推出iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro及 iPhone 15 Pro Max四款新機，全面改為USB-C充電孔，導入動態導功能，主鏡頭來到4800萬畫素，人像照無須切換到「人像」模式也能拍。 iPhone 15 Pro Max搭配5倍光學鏡，能從更遠處拍攝更清晰的特寫，是iPhone歷年最長的光學變焦範圍。而果粉最期待的新色， iPhone 15/iPhone 15 Plus推出一系列包括粉紅色的馬卡龍夢幻色， iPhone 15 Pro系列則是四種鈦金屬顏色。機身採用鈦金屬材質搭配霧面玻璃背蓋，更是首款採用航太等級鈦金屬設計的iPhone，使用的合金，與執行火星任務的太空船相同。因此，握感、質感大升級，重量也更輕盈。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章